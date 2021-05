»Stark, mutig«

Für ihren Einsatz gegen Hass und Ausgrenzung ist die Autorin Carolin Emcke am Dienstag in Oldenburg mit dem Carl-von-Ossietzky-Preis ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) überreichte ihr den mit 10.000 Euro dotierten Preis und würdigte die in Berlin lebende Publizistin als »außergewöhnlich starke und mutige Persönlichkeit«. Die 53jährige Essayistin und Philosophin betonte laut Redemanuskript die Notwendigkeit, sich mit der Nazivergangenheit auseinanderzusetzen. Die Stadt Oldenburg vergibt die Auszeichnung alle zwei Jahre, um an den Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky (1889–1938) zu erinnern. (dpa/jW)