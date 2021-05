»Sputnik«-Zeitgeist

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild

Drei DDR-Wandreliefs von 1968 sollen restauriert und im Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Leipzig installiert werden. Die Reliefs entstanden als Auftragsarbeit der Künstler Arno Rink, Frank Ruddigkeit und Klaus Schwabe für das Verwaltungszentrum des ehemaligen Kombinats Robotron, an dem die Ausbildung an der DDR-Computertechnik zentral durchgeführt wurde. Die großformatigen Werke der Wegbereiter der Leipziger Schule spiegeln den euphorischen Zeitgeist des »Sputnik-Jahrzehnts« sowie der »Ostmoderne« wider. (dpa/jW)