Ein Film im Niemandsland

Searchlight Pictures via AP Brave Ausgebeutete, tätschel, tätschel: Regisseurin Zhao mit ihrer Darstellerin McDormand am Set

Kann man einen Film verschwinden lassen? Eine »Frau, die es in China nicht mehr gibt«, titelte die Taz am 27. April. Doch was ist dran am Eklat um Chloé Zhao in China? Zhao ist mit ihrem Sozialdrama »Nomadland«, das bei der diesjährigen Oscar-Verleihung die Preise für die beste Regie, die beste Hauptdarstellerin und das beste Drehbuch abgeräumt hat, in aller Munde. Die Verfilmung von Jessica Bruders Reportageroman »Nomaden der Arbeit – Überleben in den USA im 21. Jahrhundert« (2017) begleitet das Leben von Fern (großartig gespielt von Frances McDormand), die in ihrem Van von Minijob zu Minijob durch die Wüstenlandschaften des US-amerikanischen Westens zieht. Mal ist sie Saisonaushilfe bei Amazon, mal reinigt sie Toiletten in einem Nationalpark. Anschluss findet Fern in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Obwohl diese spannenderweise von echten Arbeitsnomaden gespielt werden, geht der romantisierende Blick auf die Außenseiter leider auf Kosten einer konkreten Kritik an ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen. Ohnehin ist der Blick von Chloé Zhao eher einer von oben, denn die gebürtige Beijingerin entstammt einer sehr wohlhabenden Familie, nach einem Internatsaufenthalt in England emigrierte Zhao schließlich in die USA. Die Oscar-Verleihung ehrte damit eine privilegierte Perspektive, wie im vergangenen Jahr, als der reiche südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho für die Sozialthrillerkomödie »Parasite« ausgezeichnet wurde.

Dennoch wurde Zhao in den chinesischen Medien gefeiert, zumindest bis Anfang dieses Jahres ein Eklat ausbrach. Auf dem Kurznachrichtendienst Weibo tauchten ältere Interviews der Regisseurin auf, in denen China nicht unbedingt gut wegkommt. So hatte sie im Gespräch mit dem Filmmaker Magazine 2013 erzählt, das Land als rebellische Teenagerin verlassen zu haben, weil in der Volksrepublik »Lügen überall sind«. Erst beim Studium der Politikwissenschaften in den USA habe sie herausgefunden, was die Wahrheit sei. Und in einem Interview mit der australischen Nachrichtenwebsite News.com.au betonte Zhao 2020, dass die USA nun ihr Land seien. Am 3. März 2021 korrigierte sie sich und meinte, es habe sich um einen Fehler gehandelt: Es hätte heißen sollte, die USA seien nicht ihr Land. Für die erzürnte Internetgemeinde kam diese Erklärung zu spät, sie sah darin lediglich einen PR-Stunt. Die staatlichen Medien verstärkten diese Stimmung. Die chinesische Öffentlichkeit werde dieses doppelzüngige Verhalten nicht hinnehmen, kommentierte etwa Yu Nin von der Tageszeitung Global Times. Die zunehmend selbstbewussten Chinesen, so Yu, würden niemandem eine Chance auf dem heimischen Markt geben, der derart versuche, dem westlichen Publikum zu gefallen. Im Internet wurde zu einem Boykott Zhaos aufgerufen, dem Folge geleistet wurde. Der für kurz vor der Oscar-Verleihung angesetzte Filmstart in Festlandchina wurde abgesagt, die Filmplakate verschwanden, Tickets konnten nicht mehr gebucht werden.

Doch so umfänglich, wie das bürgerliche Feuilleton von Taz, Welt und Zeit es darstellte, ist der Film nicht entfernt worden. Die großen chinesischen Ticket- und Filmportale wie Maoyan, Mtime, Taopiaopiao und Douban listen ihn weiterhin und lassen auf ihren Websites auch Kommentare dazu zu. Das zur Walt Disney Company gehörende Filmstudio Searchlight Pictures, das hinter »Nomadland« steht, muss nicht einmal mit einem herben Einnahmeverlust rechnen. Der Film sollte ursprünglich nur in kleinerem Rahmen gezeigt werden und eher in chinesischen Arthousekinos laufen. Auch in der Volksrepublik wird das meiste Geld mit Blockbustern wie den Marvel-Filmen verdient. Der auch von Zhao gedrehte Marvel-Superheldenfilm »The Eternals« soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Ob er es aber auch auf das Festland schafft, bleibt ungewiss.

Nicht weniger Aufsehen erregte die Tatsache, dass die Oscar-Verleihung in China in diesem Jahr weder übertragen noch in den großen Medien erwähnt wurde. Dazu hat neben dem Skandal um Zhao wohl auch der Dokumentarkurzfilm »Do not Split« von Anders Sømme Hammer beigetragen, in dem es um die vermeintlich demokratischen Proteste in Hongkong 2019 geht. Erstmals hat daher auch der Hongkonger Fernsehsender Television Broadcasts Limited (TVB) die Verleihung nicht ausgestrahlt. Laut TVB geschah dies aus wirtschaftlichen Gründen, aber der Shanghaier Filmkritiker Shi Wenxue vermutete in der Global Times, eine Übertragung sei für den Sender aus politischen Gründen zu heikel, zumal wenn »Do not Split« einen Preis gewänne.

Das Medium Film ist mittlerweile beiderseits des Pazifiks zum kulturpolitischen Schlachtfeld im neuen kalten Krieg geworden. In den USA wurde zum Boykott von Disneys Realverfilmung von »Mulan« aufgerufen, weil sich die Hauptdarstellerin Liu Yifei für das harte Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten in der Sonderverwaltungszone Hongkong 2019 ausgesprochen hatte. Erste Kriegstreiber melden sich nun auch zu Wort. Jamie Metzl, ehemaliges Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates unter Clinton, nutzte die Gunst der Stunde und instrumentalisierte den Eklat um Zhao, um auf Twitter China für allerlei angebliche Verfehlungen anzugreifen. Solche digitalen Scharmützel dürften den chinesischen Netizens und Cineasten herzlich egal sein: Die meisten von ihnen haben bereits vor Monaten ihre Freiheiten genutzt und »Nomadland« im Internet gestreamt.