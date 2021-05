Neuer Versuch: 2022

Das Hamburger Elbjazzfestival am 4. und 5. Juni muss auch in diesem Jahr wegen der Coronapandemie abgesagt werden, teilten die Veranstalter am Mittwoch in Hamburg mit. Auch diesmal soll das Festival, bei dem schon Musiker wie Gregory Porter und Jamie Cullum aufgetreten sind, auf das nächste Jahr verschoben werden. Alle Tickets, die für die abgesagten Festivals erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Ab sofort können zudem neue Tickets für das Elbjazzfestival 2022 erworben werden.(dpa/jW)