Jason Lee/Reuters Die Zeiten europäischer Dominanz sind vorbei – das scheint Brüssel noch nicht bemerkt zu haben

Wer einen Warnschuss abgeben will, tut gut daran, nicht auf das eigene Knie zu zielen. Ob die EU-Kommission sich über derlei praktische Nichtigkeiten im klaren ist, ist freilich ungewiss: Stolz hat Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Dienstag bekanntgegeben, dass Brüssel die Ratifizierung des Investitionsabkommens zwischen der Union und China vorläufig auf Eis gelegt hat. Der Grund: Beijing hat sich gegen EU-Sanktionen zur Wehr gesetzt, hat Gegensanktionen verhängt, betroffen sind auch zwei EU-Abgeordnete und ein Ausschuss des EU-Parlaments. Das freilich lassen sich die selbstgefühlten Herren der Welt nicht bieten: Wehren sich die Chinesen, sollen sie doch sehen, wo sie bleiben – dann setzt die EU das Investitionsabkommen mit ihnen eben nicht in Kraft. Man selbst lebt ja auch ohne den Vertrag im Überfluss.

Das Problem ist nur: Das Investitionsabkommen nützt der EU wohl mehr als der Volksrepublik. Beijing stellt seine Wirtschaft auf die Strategie der zwei Kreisläufe um: Es will den »inneren Kreislauf«, die Binnenwirtschaft, stärker fördern. Wer in China künftig Gewinne machen will, ist gut beraten, weniger auf den Export dorthin als vielmehr auf Investitionen in dem Land zu setzen. Letzteres empfiehlt sich ohnehin immer mehr, da die chinesische Wirtschaft in puncto Innovation die europäische Konkurrenz teilweise abzuhängen beginnt. Ein Beispiel zeigt Bosch: Der deutsche Konzern treibt die Entwicklung von Brennstoffzellenantrieben in China voran, weil das einschlägige Innovationsumfeld dort günstiger ist und zudem satte Subventionen locken. Das Investitionsabkommen öffnet für derlei Vorhaben neue Türen. Hält man sie geschlossen, dann ergreifen andere die verlockenden Chancen. Auch wenn die EU es noch nicht so recht realisiert – die Welt wartet nicht mehr auf sie. Sie kann auch verlieren.

Nebenbei: Der Ärger mit den Sanktionen geht darauf zurück, dass die EU sich berufen fühlt, die Volksrepublik in Sachen Menschenrechte zu belehren und zu bestrafen. Zu Wochenbeginn wies Human Rights Watch einmal mehr auf die sich verfinsternde Menschenrechtslage in Indien hin, nicht zuletzt darauf, dass die in Neu-­Delhi regierenden Hindu-Nationalisten Muslime systematisch diskriminieren. Dazu lag, teilte Human Rights Watch peinlich berührt mit, dem EU-Parlament bereits Anfang 2020 ein Resolutionsentwurf vor, den die Menschenrechts-Oberlehrer aber diskret in ihren Schubladen verschwinden ließen. Warum? Kurz vor dem EU-Indien-Gipfel an diesem Sonnabend fordert das Parlament fast einmütig eine engere Kooperation mit Indien, um das Land zur Investitionsalternative aufzubauen: Es wird, anders als China, auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein, die westlichen Weltenherrscher vom Thron zu stoßen. Da legt sich auch das Parlament der Heuchler kein Menschenrechts-Ei ins Nest, das dem Kampf gegen die heranwachsende Supermacht China nur schaden könnte.