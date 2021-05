Tote nach Einsturz von Brücke in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt. Beim Einsturz einer U-Bahn-Brücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. 79 weitere Menschen wurden bei dem Unglück im Südosten der Millionenmetropole verletzt und ins Krankenhaus gebracht. »Unsere Solidarität gilt all jenen Familien, die Angehörige verloren haben«, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Dienstag. Mehrere Waggons einer Bahn der Metrolinie 12 waren am späten Montag abend einige Meter in die Tiefe gestürzt und dabei aufeinandergeprallt, wie auf Videos im Internet zu sehen war. (dpa/jW)