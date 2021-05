Nachschlag: Gutsherren des Kinos

ZDF/Jens Koch Jan Böhmermann

Eine TV-Sendung ganz für Cineasten. Und ganz speziell für die, die es abgeschmackt mögen: Dem deutschen Kino hat Jan Böhmermann seine Show gewidmet. Ja, das gibt es, auch wenn die Filmplakate austauschbar und die meisten Handlungen irgendwo zwischen Männerproblem und Peniswitz rangieren. Hauptsache seicht und komödiantisch – »Verrückt nach Fixi« (eine Gummipuppe wird lebendig) oder »Coming In« (ein schwuler Friseur wird hetero) zum Beispiel. Einfach übel, was die Deutsche Filmförderung sehen will und bezuschusst. 400 Millionen Euro gibt sie jedes Jahr in Gutsherrenart aus, dass solche Knaller in die Kinos kommen. Die Zahl derer, die dafür eine Karte kaufen, hält sich zwar in Grenzen, und aufrüttelnd ist an den Stoffen nichts, doch ein in sich geschlossenes, intransparentes System muss weiterlaufen. Das ist doch mal für Schauspielerinnen und Schauspieler Anlass genug, den Aufstand zu wagen! Na, Dietrich Brüggemann, ist die Kampagnenmaschine schon angeworfen? (mme)