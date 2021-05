Richtigstellungen

imago images/Eckhard Stengel Wenn sie wollen, sind sie wie Wildsäue: Brutaler Polizeieinsatz gegen linke Hausbesetzer in Göttingen (1977)

Wie ungenau auch der am ehrlichsten gemeinte Bericht werden kann, wenn man einen Vorfall nicht selbst miterlebt hat, habe ich an einem kleinen, aber lehrhaften Beispiel erfahren. Ich hatte in einem Gedicht Fünf Säue (im Band Lebensschatten) anhand mehrerer Episoden die Tendenz von Polizisten verschiedener Länder und Zeiten geschildert, Frauen, die von ihnen mißhandelt wurden, als Säue zu bezeichnen. Dort habe ich auch beschrieben, wie im Mai 1980 in Bremen anläßlich einer feierlichen öffentlichen Vereidigungszeremonie der Bundeswehr Ernestine Zielke, eine ältere Frau, die mit einigen anderen Pazifistinnen friedlich gegen diese Zeremonie demonstriert hatte, nachher auf dem Heimweg von Polizisten mißhandelt wurde.

Fünf Säue

»Da hast du, du Sau!« sagte der Polizist

der den Knüppel schwang

im Ständestaat Österreich

zu der Studentin die Blut und Zähne spuckte

»Und weißt auch, warum?

Net weilst a Nazi bist.

I wer dir was sagn:

Ich bin selber a Nazi!

Sondern weil du der Polizei

solche Schwierigkeiten gemacht hast.«

Die letzten Worte waren beinahe schon hochdeutsch

*

Auch Rosa Luxemburg

hieß »die Sau«

für die die da riefen

»Die Sau muß schwimmen!«

Sie meinten den Landwehrkanal

*

Und nach der Verhaftung

Ulrike Meinhofs erklärte ein

Sprecher der Polizei einem Journalisten

»Zu Menschen sind wir menschlich

zu einer Sau eine Sau

wenn nötig sogar eine Wildsau!«

*

Und als in Bremen Frau Ernestine Zielke

über sechzig

auf dem Heimweg vom Weserstadion

unter den Knüppeln fiel

hieß es »Aufstehen du alte Sau!«

Beim Aufstehen wurde sie wieder zu Boden geschlagen

*

Es waren die gleichen Knüppel

die in London in Notting Hill

die schwarzen Mädchen trafen

Da hieß es »Dirty black sow!«

Das ist leicht übersetzbar

Meine Gewährsleute waren Intellektuelle, ein mir seit vielen Jahren bekanntes Professorenehepaar, verläßliche, keineswegs extremistische Menschen, in deren Haus Frau Zielke nach dieser Niederknüppelung wochenlang krank gelegen hatte. Viel später aber erfuhr ich von Frau Zielke selbst, daß meine kurze Schilderung dennoch einige Fehler und Ungenauigkeiten enthielt, deren Richtigstellung nicht nur mir Gewissenssache, sondern vielleicht auch für andere interessant ist.

Als ich im Jahr nach dem geschilderten Ereignis und etliche Wochen nach Veröffentlichung meines Gedichtbandes in Bremen war, um einige meiner Arbeiten vorzulesen, wurde ich von Frau Zielke, die sich mittlerweile gut erholt hatte, begrüßt. Sie habe sich über das Gedicht gefreut, wolle nun aber einiges richtigstellen. Erstens sei sie nicht 60, sondern nur 58 Jahre alt gewesen.

Ich entschuldigte mich etwas verlegen und sagte, man habe mir gesagt, sie sei sechzig Jahre alt, ich wisse nicht, wieso es zu diesem Irrtum gekommen sei. »Ach, das ist eigentlich meine eigene Schuld«, informierte sie mich: »Ich habe es selbst gesagt.«

Nun war Frau Zielke nicht die Art Frau, die sich älter macht als sie ist, um erlittenes Unrecht noch ärger und sensationeller darzustellen. Ich fragte also weiter und erfuhr, daß sie, als die Polizisten auf sie einschlugen, merkte, daß es lauter recht junge Polizisten waren. In ihrer Angst schrie sie, als sie schon auf dem Boden lag und immer noch geschlagen wurde: »Schlagt mich nicht, ich bin sechzig Jahre alt.« Daraufhin hörten die jungen Polizisten tatsächlich auf, sie zu schlagen. Das merkte ein älterer ranghöherer Polizist, trat hinzu und fragte die jungen Kollegen: »Is was?« – »Ja«, antworteten sie etwas verlegen: »eine alte Frau.«

Der ranghöhere Polizist, offenbar entschlossen, diesen Neulingen die Gleichheit aller vor dem Gesetz und seinen Vollstreckern beizubringen, fragte daraufhin: »Na und?!« Dann riß er Frau Zielke mit den Worten »Aufstehn, du Sau!« unsanft hoch und schlug sie vor den Augen der jungen Polizisten, bis sie wieder zu Boden fiel. Das ist der wahre Hergang der Geschichte.

Die von mir in meinem Gedicht gebrauchten Worte »Aufstehn du alte Sau!« sind also glatte Verleumdung des Polizisten, da dieser, obwohl selbst ein älterer Mann, offenbar aus tiefster Überzeugung jede Begünstigung des Alters gegenüber der Jugend ablehnte. Eine solche Auffassung von Gleichheit aller Altersstufen muß ihn, den Älteren, gerade zur Unterweisung junger Polizisten ganz besonders befähigt haben. Wäre die Sache vor Gericht gekommen, etwa unter der in derlei Fällen so häufigen Anklage des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, so hätte der Rechtsbeistand des Polizisten sicher nicht verfehlt, die Behauptung der nur achtundfünfzigjährigen Frau Ernestine Zielke, sechzig Jahre alt zu sein, als ausgesprochene Lüge kenntlich zu machen, die nicht nur ihren Wunsch nach unfairer Begünstigung verrate, an sich schon Anzeichen eines ernstzunehmenden Charakterfehlers, sondern die grundsätzlich jeden Anspruch auf Glaubwürdigkeit widerlege. Eine Frauensperson, die sich, um Vorteile zu ergattern, fälschlich ein sozusagen ehrwürdiges Alter anmaße, sei auch durchaus imstande, Wächter der öffentlichen Ordnung zu verleumden, die gegen sie einschreiten mußten. Vermutlich habe sie sich auch selbst zu Boden geworfen, um sich dort herumzuwälzen, wie das eher einem Rüsseltier als einer anständigen Frau gezieme. Durch seinen darauf bezüglichen Zuruf sowie durch das zugegebenermaßen den Umständen entsprechend etwas derbe Hochreißen der am Boden Liegenden habe der Polizist diese wohl nur wieder in den Zustand der Menschenwürde versetzen wollen, was die halsstarrige Frau allerdings vereitelt habe, indem sie sich abermals fallen ließ. So etwa hätte ein Wortführer der Polizei rechten können. Man sieht schon daraus, wie verwirrend solche kleinen Episoden für den sein können, der nicht selbst Augenzeuge sein durfte.