Myanmar: Fünf Demonstrierende getötet

Yangon. Bei Protesten gegen die Militärregierung in Myanmar sind am Sonntag lokalen Medienberichten zufolge mindestens fünf Demonstranten getötet worden. Tausende Menschen waren demnach landesweit auf die Straßen gegangen. Im Shan-Staat im Osten des Landes starben den Berichten zufolge zwei Menschen, im Kachin-Staat im Norden einer und in der benachbarten Sagaing-Region zwei. Mindestens 20 Menschen seien teils schwer verletzt worden. Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP sind seit dem Putsch Anfang Februar mindestens 759 Menschen getötet worden, mehr als 4.500 wurden inhaftiert. (dpa/jW)