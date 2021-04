Nachschlag: Das alte Lied

AP Photo/Evan Vucci Twittern nach Schablone: Antony Blinken, neuer US-Außenminister

»Manche Leute denken, dass ein Wechsel an der Regierung tatsächlich etwas verändert, aber das stimmt nicht«, hieß es jüngst ironisch auf dem englischsprachigen Blog Moon of Alabama. Als Beweis, dass dem nicht so ist, werden einige Kurznachrichten von US-Außenministern angeführt. So twitterte Michael Pompeo am 19. Januar: »Es war anregend, mit dem venezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaidó zu sprechen und ihn unserer bleibenden Unterstützung für die Verteidiger der Demokratie in seinem Land zu versichern.« Am 3. März meldete Pompeos Nachfolger Antony Blinken auf dem gleichen Weg: »Heute besprach ich mit Venezuelas Interimspräsidenten Juan Guaidó unsere bleibende Unterstützung für Demokratie in seinem Land.« Es folgen weitere fast gleichlautende Tweets vor allem über Russland und die Ukraine. Zur Erläuterung bringt ein Leser in der Kommentarspalte ein böses Zitat von Frank Zappa: »Politik ist die Unterhaltungsbranche des militärisch-industriellen Komplexes.« (jt)

moonofalabama.org