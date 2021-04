Zwei Fragezeichen

Einen Monat nach einem großen Coronatestkonzert mit knapp 4.600 Zuschauern in Barcelona haben die spanischen Behörden Bilanz gezogen: Kein einziger Besucher habe sich während der Show am 26. März infiziert, sagte das verantwortliche Ärzteteam am Dienstag. Nach Behördenangaben wurden nur sechs der 4.592 Besucher in den Wochen nach dem Konzert positiv getestet. In vier Fällen sei nachgewiesen worden, dass die Ansteckung nicht während der Veranstaltung erfolgt sei. Bei den restlichen beiden habe man Ort und Zeitpunkt der Infektion nicht zweifelsfrei ermitteln können. Für den Auftritt der Band Love of Lesbian in der für bis zu 24.000 Gäste ausgelegten Mehrzweckhalle »Palau Sant Jordi« mussten alle Besucher am Konzerttag in eigens eingerichteten Zentren einen Schnelltest machen. Eingelassen wurden nur negativ Getestete im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Beim Einlass wurden die Körpertemperatur gemessen und FFP-2-Masken verteilt, die während des Konzerts zu tragen waren. (dpa/jW)