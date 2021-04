Biden klopft den Roosevelt-Blues

Joe Giza /REUTERS China verprellt, Armut verfestigt: Opa Biden ist in Schwung

»Der Lebensstandard wird sich für niemanden ändern. Nichts wird sich grundsätzlich ändern.« Diese mittlerweile wohl zum geflügelten Wort gewordene, programmatische Aussage des aktuellen US-Präsidenten Joseph Biden wurde zu Beginn der ernsteren Phase seines Wahlkampfes im Juni 2019 vor einer intimen Versammlung New Yorker Finanzleute getroffen, auf deren Wahlkampfspenden es Biden abgesehen hatte. Im Falle seines Sieges, würde »niemand dämonisiert werden, der Geld verdient hat«.

Ein deutliches Wahlversprechen an diejenigen, die es wirklich angeht: ­Alle, die bisher ordentlich eingescheffelt haben, müssen sich auch in Zukunft keine großen Sorgen machen. Aber bestand diesbezüglich jemals ernstlich Gefahr?

Die richtigen Bilder

Die Versicherung, dass sich der Lebensstandard nicht ändern wird, hört sich natürlich in den Ohren all derjenigen ein wenig anders an, die so gut wie nichts zu fressen haben. Nach offiziellen Statistiken lebten im Jahre 2019 etwa zehn Prozent der US-Bevölkerung unter der Armutsgrenze, tatsächlich ein Prozent weniger als noch im Vorjahr (das Durchschnittsjahreseinkommen betrug 68.000 US-Dollar). Unter derartigen Umständen gab Bidens so moderate wie letztlich erfolgreiche Wahlkampfstrategie – »keine Experimente«, »Rückkehr zur Normalität« – durchaus Anlass zur Sorge.

Eine Veränderung zumindest der Verpackung tat not. Es folgte Bidens Antrittsrede mit der Verheißung einer »Einigung« der, wie stets betont wird, politisch gespaltenen Nation. »Das beste, was ich jemals gehört habe«. kommentierte Chris Wallace, einer der bekanntesten politischen TV-Journalisten des Landes, die Rede live auf Fox News, »teils Predigt, teils Pep Talk.« Anders gesagt, eine Mischung aus senilem Pfaffen und autoritärem Fußballtrainer, der die Nation zugleich einschläfert und motiviert.

Plötzlich wandelte sich das öffentliche Bild von Biden radikal. Er wurde zum Reformer und Visionär stilisiert. Er wurde zum neuen Roosevelt. Er wurde zu »Franklin D. Biden«, wie der Spiegel, ohne mit der Wimper zu zucken, den entsprechenden Webartikel (9.4.) über das erste Quartal der neuen Regierung zeitweise betitelte. Illustriert wurde dieser mit einem Bild, wie Biden am Schreibtisch entschlossen telefoniert.

Er befindet sich dabei im sogenannten Treaty Room des Weißen Hauses, wie man am über ihm prunkenden Ölgemälde zweifelsfrei erkennen kann. Dabei handelt es sich um Théobald Chartrans »Signing of the Peace Protocol 1898«. Der französische Porträtmaler hatte es anlässlich des Abschlusses des Friedensvertrag zwischen den USA und Spanien angefertigt. Der Unterzeichnende ist der die spanische Regierung vertretende französische Botschafter Jules Cambon. Der am linken Bildrand stehende, ungeduldig mit den Fingern auf den Schreibtisch klopfende POTUS (President of the United States) William McKinley verkörpert seither in der Ikonographie des Weißen Hauses die präsidiale Entschlossenheit. Die Bildunterschrift des Spiegels lautet: »Staatschef Biden: Von wegen alt und tattrig«.

Anderswo lautete die Bildunterschrift für dieselbe Fotografie ein wenig anders. Beispielsweise beim japanischen Nachrichtenmagazin Nikkei Asia (4.3.): »Biden verspricht in einem vorläufigen sicherheitspolitischen Strategiepapier, die Verteidigung von Amerikas Verbündeten.«

Das Strategiepapier »Interim National Strategic Guidance« vom März dieses Jahres ist zwanzig Seiten lang und enthält die einschlägigen Phrasen des aktuellen bellikosen Jargons – neue globale Sicherheitslandschaft, Revitalisierung der Demokratie usw.: »Unsere Welt steht am Wendepunkt. Die globale Dynamik verschiebt sich. Neue Krisen verlangen unsere Aufmerksamkeit.«

Die wesentlichen Punkte des Papiers richten sich gegen die VR China. Von der Unterstützung Taiwans ist genauso die Rede wie von einer dauerhaften militärischen Präsenz im indo-pazifischen Raum. Das ist – abgesehen von der neuerdings expliziten Zuspitzung im Konflikt um Taiwan – im wesentlichen schon die geostrategische Position der Obama-Regierung gewesen. Tatsächlich sind, wie CNN im März berichtete, für dieses Jahr vom Pentagon noch umfangreiche militärische Planspiele, »War Games«, angesetzt.

Die Geisteshaltung, die hinter Äußerungen und Programmen wie diesen steht, hat in den letzten Wochen auch zu den schweren diplomatischen Debakeln der Biden-Regierung geführt. Hier sind das praktisch im Eklat endende Treffen zwischen chinesischen und US-amerikanischen Diplomaten in Anchorage, Alaska, Mitte März und die konfusen Aktionen (Kriegsschiffe ins Schwarze Meer oder nicht) beim Neuanheizen des Ukraine-Konflikts zu nennen. Zumindest, was die Außenpolitik betrifft, ist der nichttattrige große Staatschef offensichtlich nicht Herr im Haus.

»Franklin D. Biden«

Es ist allerdings nicht die Außenpolitik, die den Mythos eines »Franklin D. Biden« füttert. Es ist der vorgebliche große Infrastrukturplan, der die USA gleichsam sozialdemokratisieren soll: »Biden (…) hat in wenigen Wochen die Weichen gestellt für ein Amerika, das nicht nur die Pandemie abschüttelt – sondern auch die Ära des Neoliberalismus.« (Spiegel, a. a. O.)

Das klingt dann doch recht abenteuerlich, wenn man bedenkt, dass selbst die durchaus geistesverwandte Die Zeit praktisch parallel ein wesentlich realistischeres und ernüchterndes Bild dieses kastrierten Infrastrukturplans zeichnete. Nicht nur hat das »Investition in Amerika«-Programm bloß ein Viertel des Umfangs dessen, was im Wahlkampf versprochen wurde – 1,9 Billionen US-Dollar statt 8,0. Es dürfte, so Die Zeit, nicht einmal zur Erhaltung des Status quo genügen: »Tatsächlich dürften Bidens Pläne nicht ausreichen, um den Sanierungsrückstau in den USA aufzuholen. (…) Insgesamt fehlt Bidens Plan eine Vision für die Zukunft. Es geht um ein bisschen mehr öffentlichen Nahverkehr, etwas mehr Elektromobilität und Nachhaltigkeitsforschung sowie eine notdürftige Sanierung kritischer Infrastruktur.« Die republikanische Opposition hat mittlerweile einen noch schlankeren Kompromissvorschlag gemacht. Aus den Jahrhundertreformen wird vermutlich nicht allzuviel werden.

Es geht wohl längst nicht mehr um Politik, sondern um das Märchen, im aktuellen Jargon »Narrativ«, von Politik. Neu ist allerdings das Ausmaß der Verblendung, mit der die Märchen nicht mehr erzählt werden, um zu täuschen, sondern um selbst daran zu glauben. Selbsttäuschung ist die Pointe der Symbolpolitik unter Biden.