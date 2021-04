Immobilienhaie schüren Angst

Christoph Soeder/dpa Protest, auch mit Kochgeschirr, bleibt wichtig (Berlin, 15.4.2021)

Nach dem jüngst kassierten Mietendeckel endete am Mittwoch, falls nicht anders mit dem Vermieter vereinbart, die Frist für die Rückzahlung der Mietschulden. Für Familie Schildenberger schlug die Nachricht ein wie ein Blitz: Auch ohne Zahlungsaufforderung müssen etwaige Nachzahlungen binnen zwei Wochen geleistet werden. Letztes Jahr wurden die alten Kohleöfen durch eine Gasetagenheizung ersetzt. Die zusätzlichen 300 Euro pro Monat konnte der Vermieter nur noch in einer »Schattenmiete« vereinbaren. Nach einem halben Jahr flatterte noch eine Erhöhung von 60 Euro ins Haus. Wieviel das insgesamt ist, weiß die Familie aus dem Stehgreif nicht genau, irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Euro. »Keiner von uns im Haus hat bisher eine Zahlungsaufforderung bekommen«, sagten Familienangehörige am Mittwoch zu jW. Viele hätten aber aus Angst vor einer Kündigung schon gezahlt.

Der Berliner Mieterverein geht davon aus, dass die Rückstände innerhalb von bis zu vier Wochen beglichen werden müssen. »Das ist tatsächlich erst mal auch ohne Aufforderung des Vermieters geboten«, sagte Geschäftsführer Reiner Wild am Mittwoch gegenüber jW. Allerdings gebe es in einigen Briefen der Vermieter in bezug auf die Mietsenkung die Aussage, dass sie die Nachforderung schriftlich stellen würden. »In solchen Fällen ist es als Vereinbarung zu verstehen, und der Mieter kann die Forderung abwarten.« Zu beachten ist folgendes: Ab Mietrückständen von einer Monatsmiete droht die Kündigung.

Nach einem Blick auf das Schreiben zur Modernisierungsumlage tritt etwas mehr Ruhe bei den Schildenbergers ein. »Wir behalten uns vor, die Zahlungen nachzufordern«. Sie haben Geld für die Erstausstattung eines Kinderzimmers angespart. »Das wird jetzt aber für die Rückzahlungen draufgehen, damit wir nicht aus unserer Wohnung fliegen.«

Für Hartz-IV-Bezieher dürfte die Situation jetzt sehr schwierig werden. Prinzipiell gibt es die Möglichkeit, dass nicht selbstverschuldete Mietschulden vom Amt übernommen werden. »Doch für die Transferleistungen ist ein Aufforderungsschreiben der Vermieter notwendig. Wer das nicht beibringen kann, bekommt Schwierigkeiten«, erläutert Wild. Alle anderen könnten ein Darlehen der »Sicher-Wohnen-Hilfe« beantragen. Es muss jedoch binnen eines Jahres zurückgezahlt werden. In welchen Ausnahmefällen die Hilfe auch als Zuschuss gezahlt werden kann, ist indes unklar.

Um über die Vermeidung sozialer Härtefälle zu diskutieren und wie zukünftig für ausreichend bezahlbaren Wohnraum gesorgt werden kann, dafür traf sich die Berliner Regierung am Dienstag mit Vertretern der Wohnungswirtschaft. Neben den großen Vermieterverbänden nahm auch der Berliner Mieterverein am Treffen teil. »Beim Thema Mietnachzahlungen gab es nichts Neues«, berichtet Wild. In der Debatte, ob mietrechtliche Änderungen auf Bundesebene angestrebt werden sollten, habe es keine Bereitschaft der Vermieterverbände gegeben. In puncto Mietendeckel 2021 sehe es nicht anders aus: Auch hier sei deutlich geworden, dass die Verbände ihn nicht mittragen werden.

Und die Immobilienhaie kennen nur eine Parole: Bauen, bauen, bauen. Die Verwaltungen würden zu langsam arbeiten, es gebe nicht genug Baugrund für die Privatwirtschaft, und die Steuern seien zu hoch. Die alte Leier. Nur: Was für Wohnraum wird gebaut? Laut Berechnungen des Berliner Mietervereins sind vier Fünftel des Neubaus für die Durchschnittsbevölkerung nicht bezahlbar. Der Anteil an sozialem Wohnungsbau liegt bei unter zehn Prozent – und ist seit einigen Jahren sogar rückläufig.