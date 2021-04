Bis in alle Ewigkeit

Alkis Konstantinidis/REUTERS Vereidigung der frisch gewählten Regierung durch Erzbischof Hieronymos II. am 9. Juli 2019 in Athen

Was die »freie Wirtschaft« und die Entwicklung der Finanzmärkte betrifft, ist Griechenlands rechter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ein echter Kapitalist neuen Zuschnitts. Seine Gesellschaftspolitik ergänzt das prächtig: Sie deckt die reaktionäre Komponente des Neoliberalismus ab. Mit den Mitteln des Polizeistaats werden Universitäten, Schulen und Sozialdienste kontrolliert und klein gehalten. Im Kabinett sitzen Minister, die als vormalige Führer faschistischer Bewegungen den äußersten rechten Rand der griechischen Wählerschaft bedienen. Für atmosphärischen Druckausgleich sorgt die orthodoxe Staatskirche. Wie jedes Jahr zum Osterfest, das die Ostkirchen dieses Jahr exakt einen Monat nach den vom Vatikan angeführten westlichen Gläubigen feiern, werden Metropoliten und Popen am kommenden Sonntag wieder die ganze Pracht und Herrlichkeit des liturgischen Firlefanz ausbreiten.

Ostern in Griechenland ist viel mehr, als es zunächst scheint. Es ist nicht nur ein Knüller im touristischen Milliardengeschäft, nicht nur ein Spektakel für die Fremden, die in kurzen Hosen staunend der »Heiligen Messe« folgen und im Kulturführer nachgelesen haben, dass es gilt, »Chronia polla« (langes Leben) und »Christos anesti« (Christus ist auferstanden) zu rufen, wenn am Sonnabend gegen Mitternacht die Glocken geläutet werden. Es ist eine Art Militärparade, die dem Volk vorführt, wie das Land sich glücklicherweise dem »wahren Glauben« – nichts anderes will Orthodoxie heißen – unterworfen hat und der Himmel sich jeder Regierung annimmt, die das ebenfalls tut, möglichst öffentlich.

Selbst die Intellektuellen in Athen oder Thessaloniki, die Universitären ebenso wie die Kapitäne des Geldgeschäfts erscheinen regelmäßig zum österlichen Ritus, auch wenn sie vor allem auf die fröhlichen Stunden nach der im metaphorischen »Blut des Erlösers« schwimmenden Osterliturgie verweisen, wenn zunächst die Innereiensuppe gelöffelt wird und danach ganze Ziegen, Lämmer oder halbe Schweine über dem Feuer am Spieß braten. Rund 95 Prozent der Griechen bekennen sich zum orthodoxen Glauben – oder hatten zumindest nichts dagegen, es in ihre persönlichen Papiere eintragen zu lassen. Ein Machtfaktor, mit dem Politik und die in der Verfassung als staatliche Institution an erster Stelle erwähnte Kirche seit 200 Jahren wechselseitig spielen. Für die geistliche Seite, gekleidet in prächtige Bischofstalare und bewaffnet mit vergoldeten Hirtenstäben, brachte es einst der bedeutende Kanzelredner und Gelehrte Konstantinos Oikonomos (1780–1857) auf den Punkt: »Die Kirche ist die Nation«, ließ er Feinde im Inneren wie im Äußeren wissen. Eine typische Orthodoxie, eine »Wahrheit«, die den Kirchenvätern in Konstantinopel (Istanbul), Athen und Heraklion bis heute Gesetz und Verpflichtung ist.

Rund 10.500 Popen sind im Land unterwegs, die den Menschen von den unzähligen Dorfkirchen aus die ordnende Hand reichen. Denn nicht nur spirituelles Zentrum des Landes will die Kirche sein, sondern auch Ordnungsfaktor in Krisensituationen wie der gegenwärtigen – in Zeiten, in denen die Finanzpolitik der EU die Masse der elf Millionen Griechen zurück in die Armut und das soziale Elend der sechziger Jahre katapultiert hat. Und seit einem Jahr eine Seuche namens Covid-19 ihre einzige Industrie, den Tourismus, lahmlegt. Selbst die Popen, die bis dato ein ordentliches Auskommen hatten, mussten den Gürtel um ihren schwarzen Talar – den Razzo – enger schnallen.

Statt den rund 1.100 Euro im Monat erhält ein verheirateten Dorfpfarrer mit zwei Kindern heute nur noch 740. »Nicht genug zum Leben, nicht genug zum Sterben«, beklagte der Pope im nordwestkretischen Dorf Tsivaras, Stelios Karaïskakis gegenüber jW. Seine Frau arbeitet als Hebamme, die beiden Kleinkinder übergibt sie, wenn sie im Einsatz ist, der Großmutter. Karaïskakis ist dennoch nicht unzufrieden mit der Situation. »Die Krise«, wie die Griechen das aktuelle Elend als Ganzes zusammenfassen, hat der Kirche auch jene nominellen Christen zurück in die Arme getrieben, die sich der stundenlangen Liturgie in den fetten neunziger Jahren nur noch zu Ostern, zur Hochzeit eines Freundes oder zum Tod einer Erbtante aussetzten. Jetzt füllen sich die 20 Großklöster auf dem »Heiligen Berg Athos« mit jungen Männern, die »Geborgenheit suchen« und Schutz vor dem schlimmen Leben eines Erwerbslosen in der Großstadt Athen.

Dort regiert der 83 Jahre alte Hieronymos II., der Erzbischof und Metropolit von Athen und eine Art Oberhaupt der Orthodoxen, soweit sie nicht auf Kreta, in Thessaloniki oder sonst irgendwo außerhalb seines Sprengels zu Hause sind. Einen Chef hat er nicht, und er selbst ist auch keiner, weil in der orthodoxen Hierarchie der greise Patriarch Bartholomäus I. in Konstantinopel nur ein ökumenischer ist und Grundsätzliches in der Synode der 77 Diözesanbischöfe entschieden wird. Dort wird seit dem Entstehen des heutigen Griechenland gegen die Trennung von Kirche und Staat gekämpft. Regierungen, die das versuchten – wie zuletzt der als Sozialist »verteufelte« Alexis Tsipras –, zogen am Ende immer den Kürzeren. Die Vereidigung frisch gewählter Premiers und Minister erledigen Hieronymos und seine Assistenten längst wieder vor Fernsehkameras mitten im Parlament, als sei es eine Krönungsmesse. Tsipras, der die Popen nach seinem ersten Wahlsieg 2015 aus dem Abgeordnetenhaus verbannt hatte, holte sie beim zweiten Mal – nur wenige Monate später – wieder zurück.

»Wir hätten das 1974 machen müssen«, bedauerte damals der vor einem Jahr verstorbene Schriftsteller und ehemalige Gefangene der Militärdiktatur, Periklis Korovessis. »Als die Junta abtrat, war die Tür offen für den Abgang der Kirche. Jetzt werden wir sie als Staatsorgan behalten bis in alle Ewigkeit«. Mit den Putschisten um den Obersten Georgios Papadopoulos hatte sie sich gut verstanden.