Zeichen setzen

Philipp Schulze/dpa

In Niedersachsen hat ein Künstler durch Mähen in einem Roggenfeld eine Friedenstaube überdimensional groß dargestellt, dazu das Datum 4.5.1945. Die Aktion soll an die Teilkapitulation der Wehrmacht an jenem Tag auf dem Timeloberg in Wendisch Evern bei Lüneburg erinnern. »76 Jahre durchgängig Frieden sind für uns vermeintlich selbstverständlich. Für viele ist es das nicht, wie man in der Welt sieht«, sagte der Künstler Wolfgang Graemer am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Am kommenden Dienstag abend soll das Feld von Hunderten Feuertöpfen beleuchtet werden. (dpa/jW)