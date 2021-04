In der Fleischfabrik

imago images/teutopress Reicht das für eine Zombieseuche? Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück (2019)

Der sogenannte arabische Frühling begann vor gut zehn Jahren. Gleich mehrere Sendungen widmen sich den Protesten, Aufständen, Revolutionen in der arabischen Welt. Olga Grjasnowa etwa hat ihren 2017 erschienenen Roman »Gott ist nicht schüchtern« (WDR 2021; Ursendung in vier Teilen Mo. bis Do., 19 Uhr, WDR 3) für ein gleichnamiges Hörspiel bearbeitet. Wie die Romanvorlage beschreibt es das Leben zweier syrischer Protagonisten, es geht um Widerstand und Flucht, ums Überleben. Für das Abendprogramm empfiehlt sich außerdem die neue Ausgabe der Sendung »Antisemitismus von links – Die Explosion des globalen Antisemitismus« (Di., 21 Uhr, FSK).

In die weitgehend unbekannte Welt der Hacker führt Anna Loll die Hörerinnen und Hörer ihres Features »Magier der digitalen Welt – Wer bezahlt die Hackerszene?« (SWR 2019; Mi., 22 Uhr, SWR 2). Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Finanzierung der hackenden Spezialisten im Dienste von Wirtschaft und Politik rund um den Globus.

In der »Kurzstrecke 109« (Eigenproduktion/DLF Kultur 2021; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur) gibt es kurze Hörstücke aus der freien Szene. Unter anderem läuft hier das Hörspiel »Ettingers Tochter« von Maximilian Kaufmann, in dem es um die Science-Fiction-Technik der Lebendeinfrierung mit Aussicht auf späteres Auftauen geht. Etwas später läuft auf derselben Welle »Europa – ein Klangpanorama« (DKultur/Goethe-Institut Belgrad/ZKM Karlsruhe/Ars-Acustica-Gruppe der EBU 2011; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) – Soundart von zehn verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen, die vorführen, wie für sie »Europa klingt«.

In Peter Meisenbergs »Mordbüro GmbH & Co. oder Das Ende des Kapitalismus« (WDR 2019; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Sa., 17 Uhr, WDR 5) stellt sich ein erfolgreicher Krimiautor die Aufgabe, mit seiner Arbeit nicht nur zu unterhalten, sondern auch etwas zu bewirken. Dass sich die Arbeit am Manuskript in handfesten Morden manifestiert, entspricht freilich nicht seiner ursprünglichen Absicht. Krimikost bietet auch Christian Hussels »Fleischfabrik« (SWR 2019; Fr., 22 Uhr, SWR 2), in der prekäre Arbeitsbedingungen in einem Schlachtbetrieb prompt zu einer Zombieseuche führen.

Anlässlich des Todes des Gemahls der britischen Queen wies der DLF darauf hin, dass die BBC ihr Programm unterbrochen habe, um Prinz Philip zu Ehren die Nationalhymne zu spielen. Beim DLF indes läuft allnächtlich und vollkommen anlasslos die deutsche Nationalhymne. So werden auch potentiell subversive Sendungen wie Winfried Roths »Und die Hand wird zur Faust – Eine Lange Nacht der Lieder aus den europäischen Widerstandsbewegungen« (DKultur/DLF 2015; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) gewissermaßen in den Dienst der nationalen Sache gestellt und staatstragend eingemeindet.

Über »KI im Journalismus« (SWR 2020; Sa., 9 Uhr, MDR Kultur) klärt Tassilo Hummel in seinem Feature auf, er zeigt, wie Algorithmen Nachrichten produzieren. »Inkasso Hasso: Biografien #2« (Sa., 18 Uhr, Corax) unternimmt einen Streifzug entlang der Kritischen Theorie. Caren Jeß erkundet in »Bookpink« (SWR 2021; Ursendung Sa., 18.20 Uhr, SWR 2) menschliche Abgründe im Federkleid. »Antifa Info« (Sa., 19.30 Uhr, FSK) hat frische News aus Hamburg. Mit sich selbst tanzen kann man zu »djversity: The Menstruaters« (So., 16 Uhr, Corax). Und anlässlich des 50. Todestages von Helene Weigel am 6. Mai bringt MDR Kultur Bertolt Brechts »Die Gewehre der Frau Carrar« (Rundfunk der DDR 1953; Mo., 22 Uhr).