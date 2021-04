Nicht kampflos weichen

jW-Archiv Moritz Mebel (1923–2021)

Vor fast genau einem Jahr, am 8. Mai 2020, richtete Moritz Mebel einen offenen Brief an Außenminister Heiko Maas (SPD). An jenem »75. Jahrestag der Befreiung von der faschistischen Barbarei« wolle er, der als Soldat der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion »unvorstellbare Grausamkeiten, begangen von unseren deutschen Landsleuten«, gesehen habe, den deutschen Chefdiplomaten daran erinnern: »Wir stehen für alle Zeiten in der Schuld des Landes, das im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Menschen verlor. Das scheint hierzulande weitgehend vergessen. Mehr als das: Die Sowjetunion wird mit Hitlerdeutschland verglichen. Deutsche Panzer stehen im Rahmen der NATO an russischen Grenzen, und die veröffentlichte Meinung schürt antirussische Stimmungen.« Und: »Ich sage Ihnen als Jude und Deutscher: Nicht nur im Verhältnis unseres Landes zu Israel ist Demut angebracht. Auch und ebenso im Verhältnis zu den Russen und anderen Völkern der früheren Sowjetunion.«

So kannten seine Genossinnen und Genossen Moritz Mebel: freundlich und verbindlich in Haltung und Sprache, entschieden und eindeutig in der Sache. Der in der DDR populäre Arzt starb am 21. April in Berlin. Er war einer der letzten aus jener Generation, die aus dem Exil in die DDR zurückgekehrt waren und sie entscheidend prägten.

Moritz Mebel wurde am 23. Februar 1923 in Erfurt geboren und verließ 1932 mit Mutter und Schwester Deutschland. Der Vater folgte kurze Zeit später der Familie in die Sowjetunion. Gemeinsam mit den Kindern anderer deutschsprachiger Emigranten – besonders befreundet war er mit dem späteren Chef der Hauptverwaltung Aufklärung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, Markus Wolf, und dessen Bruder, dem Filmregisseur Konrad Wolf – besuchte er in Moskau die Karl-Liebknecht-Schule und erwarb nach deren Schließung 1938 die Hochschulreife auf einer russischsprachigen Schule. 1940 nahm er ein Medizinstudium auf und meldete sich im Oktober 1941 – die faschistische Wehrmacht drohte nach Moskau vorzustoßen – als Komsomolze zu einem Arbeiterbataillon. Im Februar 1942 waren von seiner Kompanie außer ihm noch zwei Soldaten am Leben. Wer Moritz Mebel auf den Krieg ansprach, dem antwortete er oft mit seinen furchtbaren Erlebnissen, den Verbrechen der Wehrmacht: erschlagene und in Brunnen geworfene Kleinkinder, der verkohlte Körper eines erschossenen Regimentskommandeurs, unter dessen Leichnam die fliehenden Okkupanten Feuer entfacht hatten. Völlig niedergebrannte Dörfer, Tod und Verderben.

Die Kommandeure wussten um die deutsche Muttersprache des Rotarmisten, der 1942 Mitglied der KPdSU wurde. Sie ernannten ihn zum Unterpolitleiter der Abteilung 7, die überall in der Roten Armee für Konterpropaganda und Zersetzung der gegnerischen Truppen zuständig war. Über eine Lautsprecheranlage begann er mit Agitationssendungen für die Wehrmachtssoldaten – stets in vorderster Linie, das heißt unter größter Lebensgefahr. Noch am 9. Mai 1945 traf ihn der Splitter einer deutschen Handgranate bei der slowakischen Stadt Nitra im Rücken. Das Stück »Krupp-Stahl« begleitete ihn fortan. Nach der Demobilisierung war er bis 1947 in der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) tätig.

Er setzte das Medizinstudium in Moskau fort, praktizierte als Arzt, promovierte und ging 1958 in die DDR. Dreißig Jahre lang arbeitete er bis zu seiner Emeritierung als anerkannter Urologe und Forscher. Er gehörte seit 1971 dem Zentralkomitee der SED an, von 1983 bis 1990 war er Vorsitzender der DDR-Sektion der Ärzte zur Verhütung eines Nuklearkrieges (IPPNW). 2014 wurde er Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Für Moritz Mebel, und gleiches galt für seine 2015 verstorbene Frau Sonja, war entscheidend, ob jemand an seiner kommunistischen Überzeugung festhielt oder nicht. Einem russischen Freund sagten sie einmal: »Das Schlimmste geschah im Herbst 1989. Wir begriffen, dass unser Staat, unsere Republik zugrunde gehen würden. Was für eine schreckliche Zeit! Aber man musste weiterleben, der Tochter, den Enkeln helfen. Zum Glück haben unsere Freunde weder sich noch uns verraten. Verrat ist immer Verrat, und der muss auch stets so genannt werden. Wir sind unseren Idealen treu geblieben.«

Das alles war der Hintergrund für Moritz Mebels Brief an Maas. Er machte sich keine Illusionen über diesen Staat, aber kampflos überließ er dem großen Verrat an allen Lehren aus Krieg und Faschismus nicht das Feld.