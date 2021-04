Athen verlängert Militärpflicht auf ein Jahr

Athen. Die Militärpflicht wird in Griechenland ab Mai von neun auf zwölf Monate verlängert. Ausgenommen sind Wehrdienstleistende, die sich für den Dienst in Grenzgebieten etwa auf den griechischen Inseln vor der türkischen Küste melden. Ziel sei es, dadurch mehr junge Leute dort hinzulocken und diese wichtige Einheiten zu verstärken, sagte der griechische Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos am Montag der Athener Zeitung Ta Nea. (dpa/jW)