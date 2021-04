»Sputnik V« wird künftig auch in Türkei produziert

Istanbul. Ein türkisches Pharmaunternehmen und der russische Direktinvestmentfonds (RDIF) haben eine Vereinbarung zur Produktion des russischen Coronaimpfstoffs »Sputnik V« in der Türkei unterschrieben. Die Produktion werde in den kommenden Monaten an mehreren Standorten beginnen, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung von RDIF und dem türkischen Unternehmen Viscoran Ilac. Man freue sich, zu einem so wertvollen Produkt beitragen zu können, sagte der Viscoran-Vorstandsvorsitzende Özturk Oran. Der RDIF ist für die internationale Vermarktung von »Sputnik V« zuständig, das bereits in vielen Ländern zugelassen und im Einsatz ist. (dpa/jW)