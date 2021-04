Arbeitsverbot für Nawalnys Organisationen

Moskau. Die Organisationen des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny dürfen nach Angaben seines Teams und seiner Anwälte nicht mehr arbeiten. Ein Gericht in Moskau habe das Arbeitsverbot verfügt, teilte der Direktor von Nawalnys Stiftung, Iwan Schdanow, am Montag mit. Das Verbot gelte, bis über einen Antrag der Moskauer Staatsanwaltschaft entschieden werde, die Organisationen als extremistisch einzustufen. Die Bewegung, so die Ankläger, »destabilisiert die gesellschaftlich-politische Lage im Land«. Sie rufe auf zur »extremistischen Tätigkeit, zu Massenunruhen – auch mit Versuchen, Minderjährige in gesetzeswidrige Handlungen zu verwickeln«. (dpa/jW)