Der Fuchs und die Liebe

Amir Cohen/REUTERS Falsche Fährte: Dieser Rotfuchs in Aschkelon (Israel) kommt nicht im Roman vor, passt aber trotzdem

Es gibt da dieses Lied vom Rapduo Shaban & Käptn Peng, an das ich während der Lektüre von Lena Müllers Debütroman »Restlöcher« immer wieder denken musste. Das Stück heißt »Sie mögen sich«, darin geht es um zwei mutmaßlich politisch Aktive, die frei nach Gilles Deleuze Tiere (nämlich Füchse) werden wollen und sich ineinander auch in der Liebe finden, bis es am Ende heißt: »Doch irgendwann begann einer der beiden zu begreifen, / Dass beide sich ja lediglich als Füchse verkleiden. / Er wollte es verschweigen und sein Leid nicht zeigen, / Doch so begannen die beiden, sich aneinander zu reiben.«

Wie komme ich darauf? Weil der oder die Angebetete von Sando, der vermeintlichen Hauptfigur des Romans, auch »Der Fuchs« genannt wird und ein politischer Aktivist ist. Oder eine Aktivistin: Der Fuchs wird männlich dekliniert, bis auf eine Stelle, an der von einer »Sie« die Rede ist. Aber im Grunde, klar, ist das auch egal.

Man wird auf den ersten Seiten dieses fast altmodisch erzählten Romans auf eine falsche Fährte gelockt: »Restlöcher«, denkt man, ist ein Roman über die Liebe, wie sie in links-studentischen Kreisen heute gedacht und praktiziert wird, wo die Selbstverwirklichung genauso der Harmonie im Wege steht wie anderswo, nur dass sie eben politisch sein will; wo andere, nicht so heteronormative Konzepte jenseits des allgemeinen Monogamiegebots ausprobiert werden. Und doch ist das nur der blasse Rahmen einer Handlung, die sich statt dessen auf die Vorgängergeneration kapriziert. Um es anders zu sagen: Es geht gar nicht um Sando, sondern um seine Mutter.

Die ist in den mittleren Achtzigerjahren am selben Ort gewesen, in Dahlem-Dorf, an der FU in Berlin (West). Und hat sich damit gegen die Widerstände der Gesellschaft behauptet, sozusagen, sie ist gegen und mit dem Zeitgeist gegangen: ist, zumindest temporär, aus ihrem einfachen Eheleben mit arbeitendem Mann geflüchtet, hat die Kinder eingepackt, ist in eine Zweck-WG gezogen und studieren gegangen. Und ja, richtig, die Kinder mussten mit. Wie sie das fanden, wird in dem Roman nicht wirklich thematisiert, es ist anzunehmen, dass es sie auch positiv geprägt hat.

Altmodisch erzählt ist der Roman nicht allein der Rückschau wegen, die durchaus gelungen ist – Eckdaten wie Volkszählung oder Tschernobyl werden benannt, Stimmung und Atmosphäre der damaligen Zeit sehr gut eingefangen. Hier und da muss man an »Requiem« denken, Hans-Christian Schmids Film über ähnliche Orte und Handlungen, hier nur drastischer und im zeitlich sehr nahen Schatten von 1968 plaziert. Das Altmodische ergibt sich auch aus der Erzählhaltung: teilnehmend beschreibend auf unprätentiöse Art. Es wird sich nicht lustig gemacht oder noch einmal kritisch beäugt, die Autorin bleibt dicht an der Figur der Mutter und ihres, nun ja, Verehrers Pablo, einem spanischen Austauschstudenten.

Insgesamt hätte man hier und da gern mehr erfahren – mehr von der Nichtliebesbeziehung zwischen Clara, der Mutter und Pablo; etwas mehr von Ehemann Dieter, der sich ebenfalls gegen die Zeitläufe stellt, indem er den Ausbruch seiner Frau (er)duldet, nach und nach sogar unterstützt; und natürlich mehr von Sandos Liebe zu dem »Fuchs« und was aus dieser Liebe wurde.

Aber auch so ist »Restlöcher« (das sind wohl die, die bleiben; die man in Kauf nehmen muss) ein angenehm dahinfließender Roman. Ein Zwei-Generationen-Campus-Roman, verfasst in einer vorsichtigen Sprache, die nicht viel von einem will, nur etwas mehr Verständnis. Das ist heutzutage, bei dem ganzen tobenden Diskurstheater da draußen, schon sehr viel.