Fehler des Systems

Fabrizio Bensch/Reuters Medizinische Versorgung eines Covidpatienten im Klinikum »Havelhöhe« in Berlin (9.4.2021)

Nach wochenlangem Rumgeeiere ist die sogenannte Bundesnotbremse nun in Kraft. Immerhin müssen Unternehmen Beschäftigten jetzt Corona­tests anbieten. Ansonsten aber bleiben die Konzerne beim verschärften Lockdown weiter außen vor, obwohl mehrere Studien den Betrieben bei der Verbreitung des Coronavirus eine zentrale Rolle zuschreiben. Ob Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen allein reichen, die exponentielle Steigerung der Infektionen zu stoppen, muss sich zeigen. Sicher ist: Die extreme Belastung der Beschäftigten auf den Intensivstationen wird weiter zunehmen.

Vielerorts sind die Kapazitäten bereits ausgeschöpft. So berichtet Verdi aus Baden-Württemberg unter Berufung auf die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (­DIVI), dass in einigen Landkreisen nur noch ein bis zwei Intensivbetten zur Verfügung stehen, in anderen gar keine mehr. Damit tritt ein, wovor die Experten der DIVI und andere seit Wochen lautstark warnen: Die Krankenhäuser stehen vor dem Kollaps, die Versorgung ist nicht mehr für alle garantiert.

Das ist zum einen in der Untätigkeit der politischen Kaste begründet, die sich in den vergangenen Wochen stärker mit Kanzlerkandidaturen als mit Pandemiebekämpfung beschäftigt hat. Zum anderen hat aber auch die Durchökonomisierung der Krankenhäuser zur akut gefährlichen Lage beigetragen. Und das grundlegend, weil das Finanzierungssystem der Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups, DRG) seit 2003 einen Beschäftigungsabbau bei gleichzeitigem drastischem Anstieg der Fallzahlen bewirkt hat. Fehlende Pflegefachkräfte sind das Nadelöhr, nicht Betten oder Beatmungsgeräte. Hinzu kommt, dass die aktuellen Finanzierungsregeln die ohnehin prekäre Lage zusätzlich verschärfen. So erhalten Krankenhäuser in dieser dritten Welle der Pandemie nur dann eine Ausgleichszahlung, wenn die Intensivstationen der jeweiligen Region mit mehr als 75 bzw. 85 Prozent belegt sind. Das schafft den finanziellen Anreiz, die Belegung nicht etwa mit Blick auf die zunehmenden Covidfälle durch die Verschiebung nicht dringender Operationen zu senken – sondern im Gegenteil, so viele Patienten wie möglich zu behandeln, um die genannten Quoten zu erreichen.

Ist das »nur« ein handwerklicher Fehler der Verantwortlichen im Gesundheitsministerium? Mehr als das. Bereits die ersten beiden »Rettungsschirme« hatten diverse Fehlsteuerungen zur Folge, zum Beispiel die tendenzielle Bevorteilung kommerzieller Klinikbetreiber. Die Vorgänge offenbaren nicht nur das Unvermögen der Ministerialbürokratie, sondern den grundsätzlichen Systemfehler, das Handeln von Krankenhäusern über betriebswirtschaftliche Anreize zu steuern. Die Lehre daraus: Gesundheitseinrichtungen brauchen eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Geld und Personal. Der marktgetriebene Mangel ist tödlich.