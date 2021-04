Albaner wählen neues Parlament

Tirana. Die Albaner haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Ministerpräsident Edi Rama strebt eine dritte Amtszeit an und hat für den Fall einer Niederlage seiner Sozialistischen Partei seinen Rückzug angekündigt. Zur Wahl steht rund ein Dutzend Parteien, die sich in einem Oppositionsbündnis hinter der von Lulzim Basha geführten Demokratischen Partei vereint haben. In den Umfragen lagen Ramas Sozialisten zuletzt vorne, Beobachtern zufolge ist der Wahlausgang aufgrund der großen Zahl unentschlossener Wähler jedoch ungewiss.(AFP/jW)