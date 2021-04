ASEAN fordert Ende der Gewalt in Myanmar

Jakarta. Die Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) hat bei einem Gipfeltreffen in Jakarta ein Ende der Gewalt in Myanmar und die Freilassung aller politischen Gefangenen gefordert. »Die Lage in Myanmar ist untragbar und sollte nicht fortdauern«, sagte am Sonnabend der gastgebende indonesische Präsident Joko Widodo auf einer Pressekonferenz. »Die Gewalt muss gestoppt und Demokratie, Stabilität und Frieden in Myanmar müssen sofort wiederhergestellt werden.« Indonesien und Malaysia hatten den Krisengipfel einberufen. Die Staats- und Regierungschefs tagten streng abgeschirmt. (dpa/jW)