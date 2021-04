Euphorie im Medienbataillon

jW

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, ist u. a. Mitglied in verschiedenen Einflussorganisationen wie dem German Marshall Fund, dem Forum of Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums, dem Europa/Transatlantik-Beirat der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Parlamentarischen Freundeskreis Berlin-Taipeh. Diese Kampftruppe gegen die Volksrepublik China strebt die Anerkennung Taiwans an, Baerbock ist stellvertretende Vorsitzende. Für die US-Strategie – Druck und Krieg gegen Russland überlassen wir den Westeuropäern, dafür helfen sie uns gefälligst beim Aufmarsch gegen China auch militärisch – bringt sie perfekte Voraussetzungen mit. Friedenspolitik ausgeschlossen.

Die Euphorie im bundesdeutschen Großmedienbataillon kennt nach ihrer Nominierung daher keine Grenzen. Stern-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier verordnet ihrem Wartezimmerblatt einen Baerbock-Titel und fabuliert, »das erste Mal in diesem beginnenden Bundestagswahlkampf geht es plötzlich um Inhalte und nicht nur um Personen und deren Umfragewerte«. Was sie mit der Personenkultausgabe ihres Magazins folgerichtig gleich wieder ändert. Unter der Schlagzeile »Endlich anders« heißt es denn auch vorn auf dem Heft, die Grünen-Chefin wolle »neue Spielregeln für die Politik«. Wenn das über Grüne geschrieben wird, riecht es nach Pulver. »Neue Regeln« – das ist blutige alte Joseph-Fischer-Tradition der Partei: Grundgesetz, Völkerrecht? Grüne folgen dem Spontidekret: legal, illegal, scheißegal. Was kümmern Tote durch deutsche Bomben oder Schießprügel? Die neuen Spielregeln dürften so aussehen, wie am vergangenen Wochenende in der Beilage dieser Zeitung von Maxi Wunder formuliert: »Mit lautlosen Elektropanzern und atomaren Sprengköpfen aus fair gehandeltem Uran gegen Russland, nach dem Motto: ›achtsam morden‹.«

Baerbock, hat der Stern herausgefunden, verspreche »bei allen Differenzen im Programm den kleinsten stilistischen Bruch mit der Ära Merkel. Sachlichkeit schlägt Vision. Sicherheit schlägt Abenteuer.« Denn auf den Stil kommt es an. Nicht einfach losballern, sondern zuvor die Bombenstimmung herbeireden und -schreiben. Etwa an der Seite eines durchgeknallten Ostlandreiters wie dem grünen EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer. Mit ihm zusammen veröffentlichte Baerbock am 29. September 2020 einen Gastbeitrag in der FAZ unter dem Titel: »Wir können Nord Stream 2 noch stoppen«. Die USA wollen schließlich ihr Frackinggas loswerden, da helfen die Grünen gern. Der Stern verkündet also: »Grün hat die Macht zum Mainstream!« Als wäre die Partei je etwas viel anderes gewesen: Für Sozialismus hinter den sieben Bergen durften ihre Gründer in den 70ern und 80ern stets sein, da blieb die Monatsüberweisung von zu Hause nicht aus, wehe aber, sie hatten mit dem Sozialismus vor der Haustür in der DDR und weiter östlich etwas am Hut. Auf der Spur des Geldes zu bleiben gehört zur Grünen-DNA. Die einstigen »Flügel« der Partei, die »Realos« und die »Fundis«, hatten da wenig Differenzen. Auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur soll es jetzt laut Stern »den heißesten Konflikt« darüber gegeben haben, »ob Globuli künftig noch von der Kasse bezahlt werden sollen«. Na klar sollen sie das. Wenn sie biodynamisch-gewaltfrei gezüchtet und bei Vollmond geerntet werden.

Solcher Wunderwirtschaft kann sich das deutsche Topmanagement nicht verschließen. Die Wirtschaftswoche verkündet am Mittwoch, 26,5 Prozent der Führungskräfte bevorzugten Baerbock vor Christian Lindner (FDP) und Armin Laschet (CDU). Michael Hüther, Chef des »arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft«, erteilt im Stern-Interview den Grünen den Ritterschlag und ernennt sie zu »in viele Richtungen anschlussfähig« – für Bürger und für die »Industrie«. Das stets Gleiche heißt nun »endlich anders«.