Erdrund als Schauplatz

Aus dem Bericht des Überlebenden Antonio Pigafetta, April 1521:

»22.–25. April: In der Nähe dieser Insel liegt eine andere, Mactan; auf dieser lag das Dorf Bulaja, das wir verbrannten. Magellan machte dem König von Manta, der die Oberherrschaft des Königs von Zubu nicht anerkennen wollte, Anzeige, dass er seine Niederlassungen in Brand stecken werde, falls er nicht sofort dem König von Zubu huldige, ihm selbst aber einen Tribut sende. (…)

27. April: Uns gegenüber standen mehr als 15.000 Insulaner, in drei Scharen geteilt. Sie warfen sich gleichzeitig mit schrecklichem Geschrei auf uns. Unser Oberbefehlshaber teilte seine Haufen in zwei Abteilungen; so begannen wir den Kampf. Die Musketen- und Armbrustschützen schossen etwa eine halbe Stunde von weitem auf den Feind. (…) Um sie zu zerstreuen und in Furcht zu setzen, befahl Magellan einigen von uns, Feuer in ihre Hütten zu legen. Der Anblick der Flammen aber machte sie noch wilder und blutgieriger. Ihre Zahl und ihr Ungestüm, mit dem sie angriffen, schienen sich zu vermehren. Ein vergifteter Pfeil durchbohrte den rechten Schenkel des Generalkapitäns, der sogleich befahl, uns langsam und in guter Ordnung zurückzuziehen, aber der größte Teil unserer Leute ergriff in voller Übereilung die Flucht. (…) Die Insulaner, die uns auf dem Fuße folgten, richteten ihre Würfe hauptsächlich gegen den Oberbefehlshaber, so dass sie ihm zweimal den Helm vom Kopf rissen. (…) Die Insulaner drangen nun alle auf ihn ein; er erhielt einen so heftigen Säbelhieb in das linke Bein, dass er auf sein Gesicht fiel. Im gleichen Augenblick warfen sich die Feinde mit ihren Lanzen und Säbeln auf ihn. (…)«

Quelle: Erich Rackwitz: »Fremde Pfade, unbekannte Meere«, Urania-Verlag, Leipzig 1959