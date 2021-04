Das Deutsche Theater in Berlin hofft, in diesem Sommer doch wieder draußen spielen zu können. Sowohl auf dem Theatervorplatz als auch im Innenhof entstehen derzeit neue Außenspielstätten, wie die Sprecherin des Theaters der Deutschen Presseagentur am Freitag mitteilte. Auf beiden Open-Air-Bühnen sollen fünf Produktionen gezeigt werden. (dpa/jW)