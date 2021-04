Neu in Dessau

Die Kunsthistorikerin Barbara Steiner aus Österreich ist neue Direktorin und Vorstand der Stiftung Bauhaus Dessau. Das teilte der Stiftungsratsvorsitzende, Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU), am Donnerstag mit. Steiner, 1964 geboren, tritt die Stelle zum 1. September 2021 an. Sie folgt Claudia Perren. Die Architektin hatte die Stiftung Bauhaus Dessau zum 31. Juli 2020 auf eigenen Wunsch verlassen. Steiner ist seit Mitte 2016 Direktorin des Kunsthauses Graz in Österreich. (dpa/jW)