Kampf um Gerechtigkeit

Adrees Latif / Reuters

Nach dem Schuldspruch im Prozess gegen den Mörder des Afroamerikaners George Floyd nimmt das US-Justizministerium die Polizeipraktiken in Minneapolis unter die Lupe. Justizminister Merrick Garland gab am Mittwoch eine Untersuchung zu der Frage bekannt, ob es bei der Polizeibehörde der Stadt im Bundesstaat Minnesota »ein Muster oder eine Praxis verfassungswidriger oder gesetzwidriger Polizeiarbeit« gebe. Eine Geschworenenjury hatte den weißen Expolizisten Derek Chauvin am Dienstag wegen Floyds Tod in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Menschen in Minneapolis (siehe Bild) und auf der ganzen Welt begrüßten das Urteil. Unterdessen wurde am Mittwoch in Elizabeth City im Bundesstaat North Carolina erneut ein Afroamerikaner durch die Polizei getötet. Der unbewaffnete Andrew Brown wurde erschossen, als der stellvertretende Sheriff einen Durchsuchungsbefehl gegen ihn vollstrecken wollte. (AFP/jW)