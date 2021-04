Schwerin gibt Astra-Zeneca frei

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern hat den Covid-19-Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca für alle Altersklassen unabhängig der Impfpriorisierung freigegeben. Das teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Bei Menschen unter 60 Jahren solle vor der Impfung eine ausführliche Beratung gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission erfolgen, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe. Impfungen mit dem Präparat waren in den letzten Wochen wegen des Auftretens von Hirnvenenthrombosen besonders bei Frauen unter 60 Jahren zeitweise bundesweit gestoppt worden. (jW)