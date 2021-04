Tod nach Polizeikontrolle

Sven Simon/imago Protest gegen Polizeigewalt im Stadion des FC Schalke 04

Jesidische Organisationen forderten am Montag die Aufklärung der tödlichen Polizeigewalt gegen Qosay Khalaf:

Qosay Khalaf war am 5. März 2021 in Delmenhorst von der Polizei wegen eines Bagatelldelikts kontrolliert worden. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, herbeigerufene Rettungssanitäter versorgten ihn nicht. Im Polizeirevier brach der 19jährige zusammen. Er starb einen Tag später in Oldenburg im Krankenhaus. (…) Qosays Freund berichtete, Qosay sei von Polizisten überwältigt worden und mehr als 15 Minuten mit Gewalt am Boden fixiert worden, er habe über Atemnot geklagt und um Wasser gebeten. (…) Die Familie hat inzwischen Strafanzeige gestellt und (…) ein unabhängiges Obduktionsgutachten in Auftrag geben. Als Todesursache wird darin »sauerstoffmangelbedingtes Herz-Kreislauf-Versagen« genannt. Qosays Körper weist »Zeichen stumpfer und schürfender Gewalteinwirkung« auf. Das Gutachten zählt zahlreiche Läsionen und Einblutungen vom Kopf bis zu den Beinen auf. Ein Schneidezahn fehle, die Spitze der Zunge war abgebissen. (…) Als jesidische Gemeinschaft und als gesellschaftliche und politische Vertretungen fordern wir ein Ende des strukturellen Rassismus bei den Behörden in Deutschland, ein Ende rassistischer Stigmatisierung von Migrant*innen, Menschen mit Migrationsgeschichte und People of Colour in Medien und Politik. Der gesamte Vorgang um Qosays Tod muss weiter lückenlos aufgeklärt werden.

In einer gemeinsamen Erklärung von Gewerkschaften, Mietervereinen und weiteren Organisationen unter der Überschrift »Den Mietenwahnsinn beenden – Berlin entscheidet 2021!« vom Montag heißt es:

Nach über einem Jahr der Verschleppung hat am 26. Februar 2021 die zweite Stufe des Volksbegehrens der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« begonnen. Ziel ist die Vergesellschaftung der Berliner Bestände großer privatwirtschaftlicher Immobilienunternehmen. Alle Bestände mit mehr als 3.000 Wohnungen sollen gegen Entschädigung in öffentliches Eigentum überführt werden. Artikel 15 unseres Grundgesetzes ermöglicht diesen Schritt. Nach Jahrzehnten der Privatisierung von öffentlichem Eigentum und öffentlicher Daseinsvorsorge halten wir als Gewerkschaften, Mietervereine und Organisationen der Zivilgesellschaft ein Umsteuern für notwendig. (…) Öffentliches Eigentum in demokratischer Verwaltung ist der einzige Weg, das Recht auf Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung dauerhaft zu sichern und mit nachhaltigen statt gewinngetriebenen Maßnahmen zu einer ökologischen Wende beizutragen. Wir rufen deshalb alle unsere Mitglieder auf, das Volksbegehren mit ihrer Unterschrift zu unterstützen – und selbst Unterschriften zu sammeln. Sprechen Sie ihre Nachbarn, Kolleginnen und Freunde an. Ob am Stammtisch oder im Betrieb – Vergesellschaftung kann nur gelingen, wenn die Stadtgesellschaft sich gemeinsam dafür einsetzt. Nur, wenn in der zweiten Stufe innerhalb von vier Monaten 175.000 gültige Unterschriften zusammenkommen, kann Berlin im September 2021 in demokratischer Abstimmung über das Anliegen des Volksbegehrens entscheiden.

Unterstützer: Berliner Mieterverein, Berliner Mietergemeinschaft, DGB Jugend Berlin-Brandenburg, DIDF, Gemeingut in BürgerInnenhand, GEW Berlin, IG Metall Berlin, Junge BAU Berlin, Naturfreunde Berlin, Spandauer Mieterverein für Verbraucherschutz, Verdi Berlin