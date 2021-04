Versagtes Lernen

imago images/photothek Hängen mit dem Lernstoff hinterher: Schülerinnen und Schüler während der Coronapandemie

Unterlassene Hilfeleistung ist eine Domäne von Anja Karli­czek (CDU). Als es vor einem Jahr während des ersten Shutdowns darum ging, Studierenden mit staatlichen Hilfen beizustehen, ließ die Bundesbildungsministerin die Betroffenen wochenlang hängen, um schließlich mit einem kümmerlichen Zuschussprogramm nicht einmal den ärgsten Nöten zu begegnen. Dasselbe Trauerspiel wiederholt sich jetzt bei den Schulen. Weil an einen geregelten Lehr- und Lernbetrieb seit über einem Jahr nicht zu denken ist, drängen Gewerkschaften, Sozial- und Bildungsverbände auf ein milliardenschweres Unterstützungspaket, um die in Monaten des Homeschooling und Wechselunterrichts angehäuften Lernrückstände schnellstmöglich wettzumachen. Tatsächlich nahm die Bundesregierung den Ball auf und signalisierte unter dem Label »Coronanachhilfe« Handlungsbereitschaft. Aus der erhofften raschen Lösung wird allerdings nichts. Statt dessen soll mit der Förderung erst irgendwann nach den Sommerferien losgelegt werden.

Die Hängepartie begründete Karli­czek am vergangenen Mittwoch im Bundestag mit Verweis auf die aktuellen Belastungen für Familien und Schüler: »Deswegen sollten wir ihnen jetzt nicht noch zusätzliche Aufgaben geben, sondern ab dem Herbst das Nachholprogramm starten.« Die Länder forderte sie auf, zunächst die Lernstände von Kindern und Jugendlichen zu erheben, da sie nur dann gezielt nachsteuern könnten. Beim Präsidenten des Sozialverbands Deutschland, Adolf Bauer, stößt die Entscheidung auf Unverständnis. »Seit Monaten entstehen Defizite, die von Woche zu Woche größer werden und zu Frust und Resignation führen. Insofern ist es nicht vertretbar, diesen Zustand noch weiter in die Länge zu ziehen«, beklagte er in einer Pressemitteilung vom Sonntag.

Laut Deutschem Lehrerverband (DL) sind seit Beginn der Pandemie 400.000 bis 600.000 Unterrichtsstunden weggefallen, jeder fünfte der rund elf Millionen Schüler benötige zusätzlichen Unterricht. »Wir spüren immer deutlicher, dass die Schulschließungen bei fast allen Kindern und Jugendlichen zu Lerneinbußen geführt haben, bei dem Teil, den wir durch Fernunterricht kaum erreicht haben, sogar zu sehr großen«, heißt es in einer Mitteilung vom vergangenen Dienstag. Bis Sommer 2022 forderte der Verband ein »Lern- und Bildungsförderprogramm« mit Mitteln in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro. Als Partner entsprechender, auch außerschulischer, Aktivitäten schlägt der DL unter anderem Volkshochschulen, Jugend- und Gesundheitsämter, Jobcenter und Lehramtsstudierende vor.

Karliczek selbst hat ein bundesweites Angebot an Nachhilfeunterstützung angeregt, bei dem insbesondere Studierende als Helfer zum Einsatz kommen sollen. Die dafür veranschlagte Summe von einer Milliarde Euro ist der mitregierenden SPD indes zu knapp bemessen. Gemeinsam mit der Bundestagsfraktion legte die Kovorsitzende Saskia Esken in der vergangenen Woche mit dem Vorschlag für ein »Coronaaufholpaket« im Umfang von zusätzlich zwei Milliarden Euro bei einer Laufzeit von zwei bis drei Jahren nach.

Immerhin hat sie sich damit offenbar in Teilen durchgesetzt. Wie der Tagesspiegel am Donnerstag voriger Woche berichtete, hätten sich die Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Karliczek und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) am selben Tag bei einem »Bildungsgipfel« auf ein Förderprogramm über zwei Milliarden Euro geeinigt. Details sollen jedoch erst in nächster Zeit bekanntgeben werden. Wie die Zeitung schrieb, soll das Projekt im Rahmen des Nachtragshaushalts für das laufende Jahr finanziert werden und im Sommer starten. Damit bleibt zunächst unklar, ob die Förderung vor oder erst nach den Ferien anlaufen wird. Bei Karliczek ist wohl eher mit einem Spätzünder zu rechnen.