Protestwind vor Werkstor

Frank Rumpenhorst/dpa Aufbau von Verhandlungsdruck funktioniert vorrangig über Produktionsstopp (Karben, 15.4.2021)

Es rumort kräftig in der Belegschaft – zu Recht. Der Automobil- und Industriezulieferer Continental setzt Stück für Stück sein bereits im September 2020 verkündetes »Strukturanpassungsprogramm« durch. Betroffen sind vor allem die Werke in Hessen. Allein dort will die Unternehmensspitze rund 4.000 Arbeitsplätze vernichten. Der Standort für Automobilelektronik in Karben in der Wetterau soll bis 2023 dichtgemacht werden. Pläne, die wiederum die IG Metall (IGM) auf den Plan gerufen hatten.

Gründe gibt es genug. Die dritte Verhandlungsrunde mit dem Continental-Management über die Zukunft des Karbener Werkes und einen Sozialtarifvertrag endete am vergangenen Dienstag wie die beiden zuvor: ergebnislos. Beschäftigte und Metaller reagierten rasch, organisierten zwei Tage später einen 24stündigen Streik. Hunderte Beschäftigte samt Familienanhang machten sich Luft, demonstrierten lautstark mit Rasseln, Tröten und mit Bengalofackeln durch den Ort. Und immer wieder tönte ein Slogan über den Asphalt: »Was machen wir? Wir bleiben hier!«

Protestaktionen, die den Betroffenen Mut machen. Michael Erhardt, Erster Bevollmächtigter der IG-Metall-Geschäftsstelle Frankfurt am Main, betonte am Montag gegenüber jW: Beschäftigte und Gewerkschaft hätten nicht nur ihre Streikbereitschaft, sondern vielmehr ihre Streikfähigkeit bewiesen. »Von 1.088 Kolleginnen und Kollegen haben bis auf zwei alle gestreikt.« Die Unternehmensführung habe gemerkt, so Erhardt weiter, »dass wir wirtschaftlichen Druck erzeugen können«. Der IGM-Mann beklagte zuvor die »reine Profitgier« der Continental-Manager, da sie Produktion und Arbeitsplätze in »Billiglohnländer« verlagern wollen.

Und es wird weiterverhandelt. Am Montag nachmittag kamen nach jW-Redaktionsschluss IGM-Vertreter, Betriebsräte und Management zur vierten Gesprächsrunde zusammen. Der Ausgang scheint völlig offen. Es dürfte eine Marathonsitzung werden, hieß es aus der Frankfurter Gewerkschaftszentrale gegenüber dieser Zeitung. Oberstes Ziel bleibe der Betriebserhalt.

Fakt ist aber auch: Continental will an der Werksdemontage in Karben festhalten. »Wir sind uns bewusst, dass die Entscheidung zur Schließung des Automobilelektronikstandorts einen gravierenden Einschnitt für unsere Mitarbeiter bedeutet und auch die Region vor große Probleme stellt«, sagte ein Sprecher am Montag auf jW-Anfrage. Der Entschluss folge, behauptete er, einer »intensiven Analysephase« und sei aus Unternehmenssicht unumgänglich, »um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten«. Standardformeln, die den Konflikt eskalieren lassen könnten, oder? Darauf will sich der Continental-Sprecher nicht einlassen, erklärt nur: »Unser Ansatz ist, zügig zu einer Einigung zu kommen.« Und was könnte die beinhalten? Über vertrauliche Inhalte wolle er sich nicht äußern.

Eine Blockadehaltung, die Jan Schalauske, Landesvorsitzender der Partei Die Linke in Hessen, ärgert. Ferner zielt er auf die Landesregierung, sie müsse endlich Druck machen. »Wohlfeile Appelle des schwarz-grünen Kabinetts an das Unternehmen allein reichen nicht aus«, sagte er am Montag gegenüber jW. Der regionale Linke-Chef fordert etwa Programme für den sozialökologischen Umbau in der Industrie, um Jobs zu sichern. Kurzum: Die Continental-Beschäftigten dürften nicht für das jahrelange »Missmanagement der Führungsetage« blechen. Selbst auf sozialdemokratischer Seite regt sich Unmut. »Fadenscheinig« seien die Schließungsgründe, sagte Isabel Kunkel, stellvertretende Pressesprecherin der SPD-Landtagsfraktion, gleichentags auf jW-Nachfrage. »Die Standortsicherung hatte sich die Belegschaft in den vergangenen Jahren durch Gehaltsverzicht, Stellenabbau und Kurzarbeit teuer erkaufen müssen.«

Nur, was ist, wenn das Werk in Karben nicht zu retten ist? Dann soll es umgekehrt teuer werden für den in Hannover sitzenden Continental-Vorstand. Durch einen Sozialtarifvertrag: Die hessische IGM fordert nicht nur Qualifizierungsangebote seitens des Unternehmens, sondern Abfindungen von bis zu 250.000 Euro für langjährig Beschäftigte.

Soweit ist es in Karben noch nicht. Der zuständige IGM-Bevollmächtigte Erhardt kündigte unterdessen weitere, schärfere Proteste an, wenn die Gespräche platzen sollten. »Die nächste Schippe, die wir drauflegen, wird keine Kinderschaufel sein«, sagte er. Vom Gewerkschaftsvorstand der IG Metall liege inzwischen die Genehmigung für einen unbefristeten Streik vor, erfuhr jW am Montag aus Metallerkreisen.