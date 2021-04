CDU-Sondersitzung zu Kanzlerkandidatur

Berlin. CDU-Vorsitzender Armin Laschet hat am Montag eine digitale Sondersitzung des CDU-Vorstandes für den Abend angekündigt. Ein Gespräch mit CSU-Chef Markus Söder zur Kanzlerkandidatur habe Sonntag nacht ergebnislos geendet, sagte Laschet. Er werde dem Parteivorstand in der Sondersitzung einen Vorschlag zur schnellen Lösung der Frage machen und hoffe, dass »sehr schnell in dieser Woche« eine Einigung erzielt werde. CDU und CSU liefern sich nun seit über einer Woche eine öffentliche Auseinandersetzung, wer die Union als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führen soll. (dpa/jW)