Freiheit in Coronazeiten

Arnd Wiegmann/REUTERS Freiheit, die sie meinen. »Querdenker«-Proteste in Konstanz am 4. Oktober 2020

»Die Vielfalt der beschlossenen Regeln« zur Coronabekämpfung, so verkündete die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am 7. April, »trägt im Moment nicht zur Sicherheit und zur Akzeptanz bei«. Diese Formulierung lässt sich unschwer als regierungsamtliche Untertreibung erkennen. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung angesichts des ständigen Auf und Ab der Shutdowns, der sich nahezu wöchentlich ändernden Verhaltensregeln und des schleppenden Verlaufs der Schutzimpfungen manifestiert sich allenthalben.

Auf der anderen Seite stehen Staat und Gesellschaft vor einer Herausforderung von historischen Dimensionen – die Gefährlichkeit des Virus lässt sich angesichts Tausender Todesopfer kaum noch bestreiten, es sei denn, man hält das Ganze für die Inszenierung einer weltweit verschworenen Machtelite zur Knechtung der Völker. In einem Punkt freilich haben die sogenannten Querdenker recht: Die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie greifen tief in unsere Freiheit und in unsere Grundrechte ein. Aber sind sie deshalb schon illegitim und Ausdruck einer von mächtigen Drahtziehern zielstrebig errichteten »Coronadiktatur«?

Die Ambivalenz der Freiheit

Beginnen wir mit der hoch ambivalenten Forderung nach Freiheit. Die Deutung dieses Begriffs hat nicht nur Philosophinnen und Philosophen seit der Antike beschäftigt, auch wird der Begriff »Freiheit« von den verschiedenen politischen Strömungen in höchst unterschiedlicher Weise verstanden. Der Philosoph Andreas Arndt stellt ernüchtert fest: »Kaum ein Wort wurde und wird so missbraucht wie das Wort ›Freiheit‹. Im Namen der Freiheit bzw. Befreiung werden Unterdrückung und Gewalt gerechtfertigt und praktiziert.«¹ Nur ein Beispiel: Die NSDAP stellte ihren Parteitag im Jahre 1935 unter das Motto »Reichsparteitag der Freiheit«. Das war vermutlich nicht einmal zynisch gemeint: Einer langen, gerade auch in Deutschland wirkmächtigen Tradition entsprechend sollte Freiheit nicht etwa den Individuen zugesprochen werden, sondern nur der von den Nazis konstruierten »Volksgemeinschaft« als ganzer.

Ein durch und durch individualistisches Verständnis von Freiheit vertrat demgegenüber Friedrich August von Hayek (1899–1992), einer der wichtigsten Protagonisten des Neoliberalismus. Nach seiner Auffassung reguliert sich Freiheit von selbst, und die freien Individuen bedürften keiner wie auch immer gearteten Lenkung. Zentrale Institution zur Gewährleistung der individuellen Freiheit ist danach der Markt, auf dem idealerweise freie und gleiche Marktteilnehmer miteinander konkurrieren. Eingriffe des Staates in das Privateigentum und Regulierungen, z. B. im Hinblick auf die Berufsfreiheit, seien nur unter engen Voraussetzungen legitim, ansonsten aber eine Bedrohung der Freiheit und ein Ausdruck von »Kollektivismus«.²

Den Schein allseitiger Freiheit auf dem kapitalistischen Markt hat schon Karl Marx treffend entlarvt, so im ersten Band seines Hauptwerks »Das Kapital«: Der Lohnarbeiter ist »frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andrerseits andre Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen.«³ Da aber der Lohnarbeiter gar keine andere Wahl hat als seine Arbeitskraft zu verkaufen, so Marx bereits in einer früheren Schrift, ist diese Art individueller Freiheit unter den Bedingungen der Herrschaft des Kapitals »zugleich die völligste Aufhebung und die völlige Unterjochung der Individualität unter gesellschaftliche Bedingungen, die die Form von sachlichen Mächten, ja von übermächtigen Sachen – von den sich beziehenden Individuen selbst unabhängigen Sachen annehmen.«⁴

Immer wieder ist von Kritikern des Marxismus die Behauptung aufgestellt worden, Marx sei ein Verächter der individuellen Freiheit und entsprechender Rechte gewesen. Davon kann jedoch keine Rede sein: Bereits im »Manifest der Kommunistischen Partei« von 1848 benannten Marx und Engels als Zukunftsvorstellung eine »Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist«. Damit wird sicher nicht einer schrankenlosen Freiheit für alle das Wort geredet, sondern die Freiheit bleibt Abgrenzungen und sachlichen Notwendigkeiten unterworfen. Auch in einer solchen Zukunftsgesellschaft, so Arndt, »ist die Freiheit grundsätzlich gebrochen und Stückwerk, so dass es nur darum gehen kann, individuelle Freiheiten und allgemeine Notwendigkeiten so auszutarieren, dass keines von beiden beschädigt wird«.⁵

In dieser Allgemeinheit würde dem sicher niemand widersprechen wollen. Zu allen Zeiten bleibt aber die Frage, welche Instanz in diesem Prozess des Austarierens letztlich entscheidet. Warum maßt sich jetzt in der Pandemie gerade die Ministerpräsidentenkonferenz plus Bundeskanzlerin diese Rolle an, ein im Grundgesetz gar nicht vorgesehenes Entscheidungsgremium? Es ist interessant, dass schon Karl Marx diese Funktion dem – demokratisch gedachten – Gesetzgeber zuschrieb: »Ein Gesetzbuch ist die Freiheitsbibel eines Volkes«, schrieb er – keineswegs ironisch – in seiner Frühschrift »Debatten über die Preßfreiheit«.⁶

Diese Auffassung trifft sich mit dem Diktum eines hierzulande wenig bekannten Zeitgenossen von Marx, des französischen Dominikanermönchs Jean Baptiste Henri Lacordaire (1802–1861): »Zwischen dem Starken und dem Schwachen, zwischen dem Reichen und dem Armen, zwischen dem Herrn und dem Diener ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit.« Das demokratisch zustande gekommene Gesetz soll demnach an die Stelle des »Rechts« des Stärkeren treten. Dabei darf allerdings nicht die Erkenntnis ausgeblendet werden, dass die in unserer Gesellschaftsordnung geltenden Gesetze von durchaus gegensätzlicher Natur sind: Während z. B. Verbraucher-, Arbeits- oder Datenschutzbestimmungen den Schutz der ökonomisch Schwächeren bewirken sollen, erfüllen die gesetzlichen Ermächtigungen zu umfassenden Überwachungspraktiken für die Geheimdienste eine repressive Funktion, während die Steuergesetze die völlig ungleichen Eigentumsverhältnisse zementieren.

Ein zentrales Instrument zum Austarieren zwischen Freiheit und gesellschaftlicher Notwendigkeit sind die Grundrechte, die in direkter Erinnerung an den menschenverachtenden Terror der Naziherrschaft gleich an den Anfang des Grundgesetzes gestellt worden sind. Neben einer Anzahl spezieller Freiheitsrechte, von der Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit bis hin zur Berufs- und Eigentumsfreiheit, gilt als »Auffanggrundrecht« für alle übrigen Formen menschlicher Betätigung die freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Art. 2 Abs. 1 (die juristische Zunft spricht von »allgemeiner Handlungsfreiheit«), die z. B. die Freiheit der Ausreise, das Treffen mit Freunden im Restaurant oder das Sitzen auf einer Parkbank beinhaltet. Freilich sind alle diese Freiheitsrechte historisch nichts Neues – sie finden sich, ähnlich formuliert, bereits in der sogenannten Paulskirchenverfassung von 1849. Was fehlt, sind die kaum weniger wichtigen sozialen Grundrechte, wie das Recht auf Arbeit, das Recht auf Wohnen u. a., wie sie sich in den meisten Landesverfassungen sowie in völkerrechtlich verpflichtenden Deklarationen finden. Dies lässt sich auch mit der Geschichte des Grundgesetzes erklären: Anfangs als Provisorium geschaffen und ohne Volksentscheid angenommen, erfolgte auch im Jahre 1990 im Zuge der Ostausdehnung des bundesdeutschen Staatsgebiets kein Versuch, das Grundgesetz auf eine vollauf demokratische Legitimationsgrundlage zu stellen. Die westdeutschen Regierungsparteien sahen hierin keine Notwendigkeit.

Shutdown mit Schlagseite

Die kaum noch überschaubaren und keineswegs widerspruchsfreien Beschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie greifen ohne Zweifel stark in eine ganze Reihe von Freiheitsrechten ein. Das Spektrum reicht dabei von der Versammlungsfreiheit und der Freizügigkeit über die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit bis hin zur Eigentums- und Berufsfreiheit. Allerdings zeigt schon ein Blick in den Verfassungstext, dass die verschiedenen Grundrechte (mit Ausnahme der Garantie der Menschenwürde) bestimmten Schranken unterliegen. Zu nennen ist hier insbesondere das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dieses beinhaltet nicht nur ein Abwehrrecht, sondern auch eine Schutzpflicht des Staates, die grundsätzlich auch Eingriffe in andere Grundrechte legitimiert. Vor allem dürfen Leben und Gesundheit nicht einem ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkül unterworfen werden. Die Nachteile der in den letzten Jahrzehnten betriebenen Ausdünnung der staatlichen Gesundheitsfürsorge und der hemmungslosen Privatisierung auch dieses Sektors sind jedoch in der gegenwärtigen Pandemie erschreckend deutlich geworden.

Freilich kann der Verweis auf den Gesundheitsschutz nicht beliebige Einschränkungen rechtfertigen. Vielmehr müssen hierfür bestimmte rechtsstaatliche Voraussetzungen erfüllt sein: Grundrechtseingriffe bedürfen einer »normenklaren« gesetzlichen Grundlage und müssen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Genüge tun, also zum Erreichen des jeweiligen Ziels geeignet, erforderlich und angemessen sein. Daran aber gibt es bei etlichen der Beschränkungsmaßnahmen erhebliche Zweifel.

Die ständig variierten »Eindämmungsverordnungen« treffen die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche in höchst unterschiedlicher Weise. Stark betroffen sind vor allem der Freizeit-, Bildungs- und Kulturbereich: Zahlreiche Kleingewerbetreibende wie Gastwirte, Klubbetreiber oder die Inhaberinnen von Modeboutiquen sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, Universitäten, Konzertsäle und andere Kulturstätten seit vielen Monaten geschlossen. Auf der anderen Seite, und dazu regt sich aus den großen Medien hierzulande wenig Skepsis, läuft der Betrieb in zahlreichen Großunternehmen, von der Auto- und Waffenproduktion bis hin zur Schlachtfabrik, weiter wie bisher. Die Firmen sind inzwischen lediglich zum Angebot von Schnelltests für ihre Beschäftigten verpflichtet worden, die nur kurzfristigen Schutz ermöglichen und im übrigen unzuverlässig sind. Sollte es sich bei den Montagehallen, Großraumbüros, Kantinen usw. wirklich um »coronafreie Zonen« handeln, ganz im Gegensatz zu den Hörsälen an den Hochschulen, zu Bibliotheken, Museen oder Gaststätten? Ist die Schließung der letzteren angesichts der zahlreichen inzwischen vorgelegten Hygienekonzepte tatsächlich »erforderlich«, wie es der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt?

Offenbar steht die Sicherung des möglichst reibungslosen Ablaufs des Produktionsprozesses am »Standort Deutschland«, die gewinnträchtige Herstellung von Exportartikeln, bei den Verantwortlichen an erster Stelle. Sie folgen damit offenbar den Wünschen, wie sie unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kurz vor dem zweiten »halben Lockdown« im Spätherbst 2020 äußerte: »Trotz der sprunghaft gestiegenen Coronavirusinfektionszahlen appelliert der BDI (…), von einem erneuten generellen Herunterfahren der deutschen Wirtschaft abzusehen.«⁷

Die erhebliche Schlagseite beim Shutdown dürfte jedenfalls kaum epidemiologischen Gründen geschuldet sein, sondern der politischen Durchsetzungsfähigkeit der jeweiligen Lobbygruppen. Ein weiteres Beispiel: Konzernen der Reisebranche, wie Lufthansa und TUI, die wegen Kundenmangels erhebliche Umsatzeinbußen erlitten, half der Staat mit Milliarden aus Steuermitteln, ohne dies an bestimmte Vorgaben, etwa im Hinblick auf den Klimaschutz oder die Arbeitsplatzsicherung, zu knüpfen. Auf der anderen Seite beklagen viele Kleingewerbetreibende, dass staatliche Unterstützungszahlungen viel zu spät erfolgen und mit hohen bürokratischen Hürden verbunden sind.

Wessen Versammlungsfreiheit?

Zahlreiche gerichtliche Verfahren haben sich mit der Frage beschäftigt, unter welchen Voraussetzungen das Grundrecht der Versammlungsfreiheit unter Coronabedingungen beschränkt werden darf. Ein Versammlungsverbot wegen scharfer Kritik an der Regierungspolitik würde jedenfalls die Meinungsfreiheit missachten, darüber besteht unter Verfassungsrechtlern seit langem Einigkeit. Schon im April letzten Jahres stellte das Bundesverfassungsgericht klar, dass ein totales Verbot aller Versammlungen in Deutschland unverhältnismäßig ist, schließlich kann durch das Einhalten von Abständen und das Tragen von Schutzmasken eine Infektionsgefahr bei Demonstrationen oder Kundgebungen weitgehend ausgeschlossen werden.⁸ Die Verwaltungsgerichte haben denn auch zunächst etliche Verbote von Demonstrationen der »Querdenker« aufgehoben und auf das »mildere Mittel« entsprechender Auflagen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwiesen. Dieses richterliche Vertrauen in die Vernunft wurde aber schnell enttäuscht: Die allermeisten der »Querdenker« waren und sind nicht bereit, Mindestabstände einzuhalten und Masken zu tragen.

Ende 2020 vollzogen die Gerichte schließlich eine Kehrtwende und bestätigten die Verbote wegen der Gesundheitsgefahren, die von solchen Demonstrationen auch für andere ausgehen. Dass diese Annahme keineswegs aus der Luft gegriffen ist, zeigt das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und der Humboldt-Universität Berlin, die Anfang Februar 2021 veröffentlicht wurde. Danach hat sich nach den »Querdenker«-Demos am 7. November in Leipzig und am 18. November 2020 in Berlin die Sieben-Tage-Inzidenz der Coronainfektionen in solchen Landkreisen signifikant erhöht, aus denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Bus anreisten. Ermittelt wurde dies anhand des Netzwerks »Honk for Hope«, das speziell diesen Personenkreis über die Zustiegsorte informiert.

Gleichwohl versammeln sich die Coronaleugner in einigen Großstädten munter weiter, trotz gerichtlich bestätigter Verbote. Bei der Demo in Leipzig und am 3. April in Stuttgart erklärte sich die Polizei für machtlos, was in einem merkwürdigen Kontrast zu der Härte steht, die bei vielen Demonstrationen linker Gruppierungen gezeigt wird, wie etwa der Demonstration im Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg im Januar in Berlin.

Grundrechtsschutz für Profite?

Während Tausende von Kleingewerbetreibenden durch Einnahmeausfälle in Existenznot geraten sind, dürfen sich insbesondere die meisten Dax-Konzerne über satte Gewinne auch in der Pandemie freuen. Besonders von der Krise profitieren neben den Giganten des Versandhandels wie Amazon auch die Hersteller von Impfstoffen gegen das Coronavirus. Seitens der Politik wurde ihnen wegen der Entwicklung neuartiger Vakzine hohes Lob gezollt. Verschwiegen wird dabei meist, dass durch staatlich finanzierte Grundlagenforschung an den Universitäten wichtige Vorleistungen für diese Erfolge erbracht worden sind – zu erinnern ist auch an die beträchtlichen staatlichen Subventionen für die Impfstoffentwicklung. Nicht zuletzt auch deshalb sollte darüber diskutiert werden, ob angesichts der nach wie vor bestehenden Knappheit der weltweit dringend benötigten Impfstoffe nicht auf der Grundlage von Zwangslizenzen die Produktionsmenge deutlich erhöht werden kann. Das würde freilich die Profite der betreffenden Unternehmen schmälern und in deren Eigentumsrecht eingreifen, das auch die Patente schützt. Immerhin bilden Eigentumsgewährleistung und Berufsfreiheit aus deren Sicht geradezu den Inbegriff einer »freiheitlichen« Gesellschaftsordnung.

Ein Blick in den Text des Grundgesetzes belehrt eines Besseren: Es garantiert keinen absoluten Schutz des Eigentums. Vielmehr räumt Artikel 14 dem Gesetzgeber das Recht zur Bestimmung von »Inhalt und Schranken« des Eigentums ein und betont dessen Sozialpflichtigkeit. Damit unterliegt das Eigentum nach unserer Verfassung einem weit schwächeren Schutz als z. B. die Glaubensfreiheit, die Kunstfreiheit oder die Wissenschaftsfreiheit. Durch die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« ist auch wieder der jahrzehntelang vergessene Artikel 15 ins öffentliche Bewusstsein gerückt, der die Vergesellschaftung von Grund und Boden und von Produktionsmitteln erlaubt. Dass die Unternehmerseite und die ihr sekundierende Politik die Anwendung dieser Verfassungsnorm um jeden Preis verhindern will, verwundert nicht – schließlich würde damit ein Präzedenzfall geschaffen und gezeigt, dass es durchaus Alternativen zum alles beherrschenden neoliberalen Wirtschaftssystem gibt. Da wird dann behauptet, die Enteignungsentschädigung für die großen Wohnungsunternehmen überforderten den Landeshaushalt. Dabei verpflichtet das Grundgesetz keineswegs zu einer Entschädigung in Höhe des Verkehrswerts, sie ist vielmehr »unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen«, heißt es dort. Die Entschädigung kann also durchaus, so schreibt der angesehene Verfassungsrechtler Joachim Wieland in einem Gutachten zum geplanten Volksbegehren in Berlin richtig, »nach Sinn und Zweck von Artikel 15 deutlich unterhalb des Marktwerts« angesetzt werden.⁹

Jedenfalls bleibt es auch in Zeiten von Corona dabei: Wessen Freiheit sich letztlich zu wessen Lasten durchsetzt, darüber entscheidet der Verlauf der politischen Auseinandersetzungen. Bestimmte Beschränkungen unserer Freiheitsrechte werden wir auch in Zukunft hinnehmen müssen. Ein effektiver Lockdown darf nicht an ökonomischen Interessen scheitern, auch dürfen die Lasten der Krise nicht auf die Schultern der Schwächeren abgewälzt werden. Und für die Zukunft wäre viel gewonnen, wenn an die Stelle des Vertrauens in die »Selbstheilungskräfte des Marktes« und die rigide Kommerzialisierung des Gesundheitssektors wieder mehr die Einsicht in die Notwendigkeit eines starken Sozialstaates einschließlich eines effektiv funktionierenden Gesundheitssystems träte.

