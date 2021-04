»Protest gegen Pandemieleugnung und rechte Gruppierungen«. Kundgebung und Demonstration. Euphemistisch nennen sie sich »Bürgerbewegung Leipzig 2021«. Hinter dieser Kulisse tummeln sich Pandemie­leugner sowie Hool- und Neonazi­szene, deren Auftreten stark an ­LEGIDA erinnert. Montag, 19.4., 18.30 Uhr, Leipzig, Richard-Wagner-Platz. Veranstalter: Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz«

»Fashion Revolution Week«. Internationale Aktionstage gegen globale Ausbeutungsverhältnisse in der Textilindustrie. Am 24.4.2013 starben 1.138 Menschen beim Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesh, zudem wurden 2.438 Menschen verletzt. Daraufhin wurde in über 100 Ländern die Fashion Revolution Week ins Leben gerufen. Ab Montag, 19.4, u. a. in Halle und Leipzig, weitere Informationen: https://www.fashionrevolution.org/europe/germany/. Veranstalter: u. a. Friedenskreis Halle e. V.

»Wohnen ist ein Grundbedürfnis – keine Ware!« Diskussion. Wie kann die Wohnungsnot entschärft werden? Wie gelingt eine Wohnungspolitik der Mitbestimmung durch Mieterbeiräte? Welche Instrumente stehen der Stadtplanung zur Verfügung? Wohnen ist ein Menschenrecht und kein Spekulationsobjekt! Mittwoch, 21.4., 19 Uhr, Onlineveranstaltung, Zugang: http://t1p.de/2o90. Veranstalter: DKP Kreis Marburg-Biedenkopf, SDAJ Marburg

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.