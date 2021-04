Teurer Spaß

Eines der wichtigsten Sinfonieorchester der Schweiz stellt seinen Stargeiger bei einer Solidaraktion für in Not geratene Musiker zur Verfügung. Bogdan Zvoristeanu vom »Orchestre de la Suisse romande« in Genf gibt kommenden Freitag ein 30minütiges Privatkonzert in der Suite eines Luxushotels. Interessenten können das Konzert sowie eine Nacht in dem Hotel mit Gourmetdinner ersteigern, wie das Orchester mitteilt. Das Angebot sei mindestens 15.000 Franken (13.600 Euro) wert. Die Onlineversteigerung läuft noch bis Dienstag. Der Erlös soll dem Schweizerischen Musikerverband zugute kommen. (dpa/jW)