Spitzel gegen Umweltaktivisten

Alex Halada/imago images Ausgeforschte Bewegung? Demonstration von »Fridays for Future« 2019 in Wien

Sie gehen meist noch zur Schule, kommen mit bunten Schildern – und sind für Ölkonzerne offenbar bedrohlicher, als ihr Erscheinungsbild vermuten lässt: Der Ölkonzern OMV, an dem die Republik Österreich Anteile von rund einem Drittel hält, soll das systematische Ausspionieren von »Fridays For Future«-Aktivisten veranlasst haben. Das geht aus Dokumenten hervor, die die Rechercheplattform Dossier in der vergangenen Woche veröffentlichte. Auch die Umweltorganisation Greenpeace soll ins Visier der OMV geraten sein.

»Fridays for Future« und Greenpeace verweisen auf einen ihnen zugespielten Mailverkehr zwischen der OMV und den Security-Firmen Welund sowie Thompson + Clark (T + C). In einer OMV-internen Mail wird Welund, von ehemaligen Agenten des britischen Geheimdienstes MI6 gegründet, als Spezialist für die Überwachung von Aktivisten bezeichnet. Laut eigenen Angaben ist die Firma »Marktführer bei der Überwachung und Identifizierung von politisch motivierten Bedrohungen für Unternehmen«. In einer der geleakten Mails fragt ein OMV-Group-Security-Manager zwei Kollegen: »Wollt ihr auf den Verteiler unseres Aktivisten-Überwachers?«

Bereits 2017 konnte Greenpeace Neuseeland nachweisen, wie Mitarbeiter von der Firma T + C überwacht wurden. Im Mailverkehr von T + C taucht auch die OMV auf. In einer gemeinsamen Stellungnahme kritisieren »Fridays For Future Austria« und Greenpeace die »zunehmend ausufernden, systematischen Überwachungen der Zivilgesellschaft durch die Öl- und Gasindustrie« und fordern die Offenlegung sämtlicher Verträge zwischen der OMV und den Investigativfirmen. Außerdem pochen sie auf den Rücktritt von OMV-Vorstand Rainer Seele: Nach dessen anachronistischem Festhalten an der Ölindustrie und nun noch »diesem neuerlichen Schandfleck« sei klar: »Die Ära Seele ist vorbei«, kritisierte Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace für den Bereich Zentral und Osteuropa.

Der teilstaatliche Ölkonzern dementiert die Vorwürfe gegenüber Dossier und APA. »Sämtliche Tätigkeiten von Firmen, die für die OMV arbeiten«, teilte ein Sprecher mit, »werden unter Einhaltung aller geltenden Gesetze erbracht«. Man habe zwar Welund und T + C beauftragt, Informationen über die Arbeit von NGOs und Umweltaktivistinnen einzuholen, den Vorwurf der Spionage weise man aber entschieden zurück. Es handele sich dabei um »korrekte, legale Aufträge, die entsprechend den Gesetzen sowie unseren Com­pliance-Richtlinien und dem Code of Conduct abgewickelt werden«.

Die Antwort der OMV hielt man nicht nur in den Reihen der betroffenen Umweltorganisationen für unbefriedigend. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen hatte sich bereits am 7. April mit einem Schreiben an die OMV gewandt. Darin fordert er die »rasche Behandlung dieser Thematik und entsprechende Aufklärung der in Raum gestellten Vorwürfe im Sinne der öffentlichen Relevanz, Transparenz und gesellschaftlichen Vertrauensbildung«. Die OMV wollte das Schreiben gegenüber Dossier weder öffentlich kommentieren, noch hat Kogler laut Dossier eine Antwort des Konzerns erhalten.