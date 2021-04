Schulden als Erbe

Ute Grabowsky/photothek/imago images Aufwachsen als Schuldner des Staates: Hartz IV macht’s möglich

Die einen kriegen zur Volljährigkeit Auto oder Reise geschenkt, bei Hunderttausenden anderen klopft zum 18. Geburtstag das Inkassobüro an, um Schulden für den Staat einzutreiben: 570.000 Minderjährige stehen derzeit mit 192,2 Millionen Euro (Stand Anfang April) bei Bund in der Kreide. Das meldete die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf eine Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BAMS) auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsabgeordneten Judith Skudelny.

Dabei können die Betroffenen in der Regel nichts für den verschuldeten Start ins Erwachsenenleben. Grund ist vielmehr das von der Bundesregierung unter SPD und Grünen 2005 gegen Erwerbslose und Geringverdiener eingeführte Gängelungssystem Hartz IV. Versäumen betroffene Eltern im Regelungsdickicht der sogenannten Mitwirkungspflichten beispielsweise, den Antritt einer neuen Arbeitsstelle oder eine Lohnerhöhung pünktlich beim Jobcenter zu melden, fängt die Schuldenuhr an zu ticken. Denn mit den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen ändert sich auch die Berechnungsgrundlage für Leistungen wie Arbeitslosengeld II oder Kindergeld. Für die »zu hohen« gezahlten Beträge stehen aber nicht die Eltern gerade, sondern ihre Nachkommen als Schuldenträger kinderbezogener Leistungen. Mit Erreichen der Volljährigkeit macht die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Forderungen dann über ihre regionalen Inkassobüros beim Nachwuchs geltend.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert die Praxis der BA deutlich: »Es kann nicht sein, dass Kindern der Start in Ausbildung und Beruf erschwert wird, weil ihre Eltern Fehler gemacht haben. Kinder dürfen nicht für ihre Eltern haften müssen«, sagte Werner Hesse, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, zu jW. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Verena Bentele, sprach gegenüber jW von einem »Skandal«. Wenn das Versprechen der Bundesregierung von Chancengleichheit auch für arme Kinder gelte, müsse sie hier schnellstmöglich etwas tun, sagte Bentele. Zudem seien die Möglichkeiten der Betroffenen, die Schuldenlast abzusenken, viel zu kompliziert und taugten in der Praxis nicht. »Es braucht ein klares Ende für diese Schuldenübertragung«, forderte Bentele.

Zwar gibt es mittlerweile eine vom Bundessozialgericht erzwungene Haftungsbeschränkung, wonach nur das bis zur Volljährigkeit angesparte Vermögen der Betroffenen zur Schuldentilgung herangezogen werden darf. Für Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, immerhin ein Fortschritt. Allerdings, so Zimmermann gegenüber jW, gebe es »einen großen Pferdefuß«. Weil die Haftungsbeschränkung auf zivilrechtlichen Regeln beruhe, werde sie nicht von Amts wegen berücksichtigt. »Die Konsequenzen sind gravierend. Wer von der Einredemöglichkeit nicht weiß, zahlt. Wer hingegen davon weiß und das Geldgeschenk von Oma und Opa erst einen Tag nach Erreichen der Volljährigkeit bekommt, darf auch dieses Geld behalten«, sagte Zimmermann. »Das ist symptomatisch für die hässliche Seite des deutschen Sozialsystems. Wer die Regeln kennt und für sich sinnvoll nutzen kann, wird begünstigt«, so Zimmermann. Der Rest habe das Nachsehen, und das seien meist »diejenigen, die es ohnehin schwerer haben: junge Erwachsene, ältere Menschen oder psychisch kranke Menschen«, sagte Zimmermann.