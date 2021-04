Linke in Brandenburg nominiert Landesliste

Potsdam. Der Landesverband von Die Linke in Brandenburg hat den ehemaligen Landesfinanzminister und Landtagsabgeordneten Christian Görke als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl nominiert. Der Landesvorstand und der Landesausschuss hätten Görke für Platz eins der Landesliste empfohlen, teilte Parteisprecher Stefan Wollenberg am Sonnabend mit. Für die Spitzenposition bewirbt sich auch der Linke-Bundestagsabgeordnete Norbert Müller. Der Vorstand votierte für die Landesvorsitzende Anja Mayer auf Listenplatz zwei. Der Landesausschuss sprach sich dagegen für die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg aus, die 2017 über die Liste der Partei ins Parlament eingezogen war. Die abschließende Entscheidung über die Landesliste soll die Landesvertreterversammlung am 24. April in Paaren-Glien (Havelland) fällen. (dpa/jW)