Separatisten in Hongkong verurteilt

Hongkong. Ein Gericht in Hongkong hat führende Mitglieder der separatistischen Bewegung zu Haftstrafen verurteilt. Den Verurteilten wurde die Organisation und Teilnahme an einem nicht genehmigten Protest 2019 zur Last gelegt. Das Gericht verkündete am Freitag das Strafmaß gegen insgesamt neun Angeklagte, darunter Medienmogul Jimmy Lai, der ein Jahr in Haft muss. Lai würden weitere Anklagepunkte wegen Verschwörung mit ausländischen Kräften zur Last gelegt, berichtete der öffentliche Rundfunk RTHK. (dpa/jW)