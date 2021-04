Neue Tarifrunde zwischen GDL und Bahn

Berlin. Bei der Deutschen Bahn (DB) hat am Freitag nach wochenlanger Verzögerung eine neue Tarifrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) begonnen. Zum Auftakt sprach der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky der DB den Willen zur Einigung ab und zeigte sich streikbereit. »Dieser Arbeitgeber will, dass diese GDL streikt«, so Weselsky. Die Kollegen seien darauf vorbereitet. Darüber werde aber erst entschieden, wenn die Verhandlungen kein Ergebnis bringen sollten. Die GDL will für die Beschäftigten unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld rückwirkend zum 1. März sowie eine Coronaprämie von 1.300 Euro. (dpa/jW)