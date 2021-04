Bremen: Rücktritt von Bildungssenatorin

Bremen. Die Bildungssenatorin von Bremen, Claudia Bogedan (SPD), hat am Freitag nach über sechs Jahren Amtszeit ihren Rücktritt zum Schuljahresende angekündigt. Ab September werde sie dann die Geschäftsführung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung übernehmen, teilte die Senatorin mit. Bodegan war während der vergangenen Monate in Kritik geraten, da sie wiederholt für eine Schulöffnung plädiert und sich noch früher als in anderen Bundesländern für eine Rückkehr zum Präsenzunterricht an Schulen während der Pandemie eingesetzt hatte. Bodegan war zuletzt von 2011 bis 2015 bei der Stiftung beschäftigt gewesen, wie Radio Bremen am Freitag berichtete. (dpa/jW)