Regierung: Kein Interesse an Queerpolitik

Berlin. Der Bundesregierung liegen eigenen Angaben zufolge keine expliziten Erkenntnisse über die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten von schwulen Jungen und Männern in Deutschland vor. Das geht aus der Antwort auf eine große Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen hervor, wie dpa am Dienstag berichtete. Auch bei den Gruppen der trans- und intergeschlechtlichen Menschen fehlen den entsprechenden Ressorts nach eigenen Angaben einige Informationen: So liegen beispielsweise keine Erkenntnisse über Erfahrungen mit Diskriminierung innerhalb der privaten Krankenversicherung vor. Nur wenige Informationen hat die Bundesregierung demnach über die Lage transgeschlechtlicher Menschen, die sich nach einer bis 2011 geltenden Regelung des »Transsexuellengesetzes« zwangssterilisieren lassen mussten. Für diese Betroffenen ist zudem auch kein Entschädigungsfonds oder »eine andere ausgleichende Maßnahme« geplant. (dpa/jW)