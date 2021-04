Nachschlag: Klasse und Kampf

imago images/Jannis Große Wer den Klassenkampf organisiert, bekämpft den Kapitalismus und seine Folgen: »Nicht auf unserem Rücken« in Hamburg (18.7.2020)

»Chancengleichheit besteht nirgends, die Klassenfrage hat sich nicht erledigt.« So das Resümee von Autorinnen und Autoren der Anthologie »Klasse und Kampf«, die sich in der Berliner Volksbühne zu einer Diskussion in offenen Kleingruppen zusammengefunden hatten. Darüber berichtete der Deutschlandfunk im Magazin »Kultur heute« am Mittwoch abend. Der Sprung in die Debatte um Identitätspolitik wird sofort vollzogen: Kann die soziale Frage als eine Form von Diskriminierung verstanden werden, die neben anderen auf eine gesellschaftliche Anerkennung abzielt? Das ist bei weitem zu wenig. Doch kann der »Klassismus«-Begriff hilfreich sein, die Lebensumstände derjenigen nachvollziehbar zu machen, deren vielfältige Probleme in der Debatte über die kapitalistische Wirklichkeit häufig bloß unter »Migrationshintergrund« gefasst wurden. Warum fehlt gerade unter Betroffenen von Armut der Mut oder Wille zum Klassenkampf? Kann der »Klassismus«-Begriff uns einer Antwort näher bringen? (dm)