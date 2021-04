imago images/ZUMA Wire

Im Zentrum der spanischen Hauptstadt Madrid haben am Mittwoch Mitglieder der Kommunistischen Partei (PCE) sowie anderer linken Gruppierungen an die Gründung der Zweiten Republik vor 90 Jahren erinnert. Mit Fahnen der Republik sowie der Sowjetunion ausgestattet, marschierten sie unter dem Motto »Wir werden siegen« über die Prachtstraße Gran Vía, berichtete OK Diario. Die Organisation »Frente Obrero« betonte in einem Aufruf den Willen, an dem Datum denjenigen Ehre zuteil werden zu lassen, die für den Fortschritt gekämpft hätten. So wie damals gehe es auch heute um die Abschaffung der »parasitären Monarchie«. Am 14. April 1931 war in Spanien die Zweite Republik ausgerufen worden. 1936 putschte eine Gruppe von Generälen im Verbund mit Kapitalisten, Großgrundbesitzern und der katholischen Kirche gegen die Regierung. Nach drei Jahren Krieg kam 1939 Francisco Franco an die Macht und errichtete eine 36 Jahre währende faschistische Diktatur. (jW)