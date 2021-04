Einfach so

Ahmet Altan ist frei: Die Haftstrafe des prominenten türkischen Schriftstellers und Journalisten wurde am Mittwoch vom Kassationsgerichtshof in Ankara aufgehoben. Der 71jährige kam kurz darauf auf freien Fuß. Altan hatte wegen angeblicher Verwicklung in den gescheiterten Putsch von 2016 eingesessen, eine Beteiligung hat er stets bestritten. Das Kassationsgericht lieferte keine Begründung für die Annullierung des Urteils. Altan war zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden, von denen er mehr als vier Jahre absaß. Er hatte für mehrere türkische Zeitungen und TV-Sender gearbeitet und kritische Artikel über Erdogan geschrieben. Kurz nach dem gescheiterten Putschversuch wurde Altan festgenommen. Die Aufhebung seiner Haftstrafe erfolgte einen Tag nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Türkei wegen Altans Inhaftierung scharf gerügt hatte. Es gebe keine Beweise dafür, dass dessen Handeln »zu einem Plan zum Umsturz« der türkischen Regierung gehört habe, erklärten die Richter in Strasbourg. (AFP/jW)