Feuer und Weihrauch

Bilan/imago images/POP-EYE Die Orgel zum Sprechen bringen: Dr. Lonnie Smith

Die Orgel faucht und wispert, schreit und schmeichelt, wütet und verwandelt den Raum in einen Festsaal für groovenden Blues und jazzigen Groove. Es wird Souljazz ein- und ausgeatmet, und aus der Tiefe des Raumes schreit ein beseelter Mann »Make that organ talk, yeah!«

Der Mann ist Iggy Pop, und der Präpunker darf tatsächlich bei dem grandiosen Alterswerk »Breathe« von Dr. Lonnie Smith, einem der letzten Überlebenden des jazzigen Hammondorgelspiels aus den Sechzigern, gleich zweimal ans Mikrofon. Iggy erledigt seine Aufgabe souverän. Wer dachte, er würde zum wilden Orgelspiel von Smith den Schreihals geben, hat sich verrechnet. Sehr jazzig intoniert er den alten Donovan-Hit »Sunshine Superman«, einen Titel, den Smith seit seinem 1969er Klassiker »Move Your Hand« im Programm hat. Mitten in diesem neu angerichteten Hammond-Inferno kommt es zur besagten Aufforderung, die Orgel zum Sprechen zu bekommen. Und wovon soll sie reden? Die Antwort wird im Opener gegeben, bei dem Iggy Pop erstmals antritt; dank ihm bekommt das Album und das wüst beseelte Orgelspiel des Altmeisters eine ideelle Ausrichtung: Wer sich und uns nämlich die Frage »Why Can’t We Live Together« stellt, wandelt auf historischen Pfaden.

Auf den ersten Blick mag die Frage nach den Schwierigkeiten beim menschlichen Miteinander sicherlich uralt sein, in der Gestalt eines Soulpophits verweist sie aber auf das Jahr 1972, als der afroamerikanische Sänger Timmy Thomas mit diesem Song einen Hit landete. Klar, das war die Begleitmusik für die Rassenunruhen in den USA und den Vietnamkrieg. Die britische Sängerin Sade konnte aus dem Song 1984 einen veritablen, melancholisch-eleganten Abgesang auf die Möglichkeit des friedvollen menschlichen Umgangs machen, es ist aber an einem Senior wie Smith, sich fauchend und wütend, zugleich aber zärtlich und verzweifelt über diesen Song herzumachen. Denn nahezu 50 Jahre, nachdem Timmy Thomas die Ausgangsfrage gestellt hat, mag es zwar viele Antworten geben, aber der Blick auf die Weltlage offenbart, dass die Antworten der Menschheitsbeglücker noch nicht zum Weltfrieden geführt haben. Im Gegenteil. Dagegen einmal den alten Hammonddrachen Feuer und Weihrauch spucken zu lassen und alle Register zu ziehen, ist halt auch eine Antwort.