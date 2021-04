Freiheiten in Gefahr

Loic Venance/AFP/dpa Gegen die »Loi sécurité globale« gingen mehrfach Zehntausende Menschen – wie hier im März in Nantes – auf die Straße

Trotz heftiger Proteste und internationaler Kritik: Das französische Parlament hat am Donnerstag das in den vergangenen Monaten viel diskutierte »Sicherheitsgesetz« verabschiedet. Zuvor hatte sich die Regierungspartei La République en Marche (LREM) mit den rechtskonservativen Les Républicains (LR) über kleine Änderungen verständigt, um trotz möglicher Gegenstimmen in den eigenen Reihen eine Mehrheit für das Vorhaben abzusichern. So wurde aus der »Loi sécurité globale« die »Loi pour une sécurité globale préservant les libertés« – also ein Sicheheitsgesetz, das die Freiheiten bewahren soll.

In Wahrheit hat sich jedoch außer dem Namen praktisch nichts an der ursprünglichen Fassung der Novelle geändert. Der von der linken Opposition angeprangerte Artikel 24 des Textes, der das Veröffentlichen von Bild- oder Videomaterial bestraft, das eine Identifizierung von Polizeibeamten ermöglicht, ist geblieben. Der Abgeordnete Ugo Bernalicis von Jean-Luc Mélenchons Partei La France insoumise (LFI) sagte in seiner Rede am Donnerstag in der Nationalversammlung, er lehne das Gesetz in Gänze ab. »Damit die Polizei respektiert werden kann, muss sie respektabel sein«. Das sei aber nicht die richtige Schritt, um dahin zu gelangen. Er forderte außerdem, die Polizeiaufsicht »Inspection Générale de la Police National (IGPN)« abzuschaffen und an ihrer Stelle einen echten Kontrollstab einzurichten. Die IGPN war vor allem im Kontext der Protestbewegung der »Gelbwesten« stark in die Kritik geraten. Ihr wird vorgeworfen, gewalttätige Beamten gedeckt und somit Polizeigewalt vertuscht zu haben.

Auf Kritik von Bürgerrechtsaktivisten stößt zudem der Einsatz von Polizeidrohnen bei Demonstrationen, der durch das neue Gesetz drastisch ausgeweitet wird. Vorgesehen ist auch die vermehrte Nutzung von Bodycams durch Einsatzkräfte sowie eine Erlaubnis für diese, auch außerhalb ihrer Dienstzeit die Dienstwaffe zu tragen. Außerdem werden mit dem Vorhaben die Befugnisse von Beamten privater Sicherheitsfirmen ausgeweitet. Staatspräsident Emmanuel Macron geht es beim »Sicherheitsgesetz« laut eigenen Angaben lediglich darum, die Polizei besser zu schützen.

Das Bündnis gegen die »Loi sécurité globale«, das aus Gewerkschaften, Journalistenverbänden und Bürgerorganisationen besteht, versammelte sich am Donnerstag vor der Nationalversammlung in Paris und verlangte, das Gesetz müsse sofort zurückgenommen werden. Die Protestierenden warnten vor einer Einschränkung der Pressefreiheit und anderer Grundrechte. Auch die UNO und die EU haben sich in den vergangenen Wochen mehrmals besorgt geäußert. Gegen das Gesetz gingen bereits mehrfach Zehntausende Menschen in ganz Frankreich auf die Straße.

Wie geht es nun weiter? Journalistenverbände, die Gewerkschaften der Rechtsanwälte sowie Amnesty International France wollen zusammen mit der linken Opposition Berufung beim Conseil constitutionnel, dem französischen Verfassungsgericht, einlegen. »Wir hoffen, dass die Berufung Früchte tragen wird. Das ist die letzte Möglichkeit, die Regierung zum Zurückrudern zu zwingen«, erklärte Emmanuel Vire, Generalsekretär der Journalistengewerkschaft SNJ-CGT, am Donnerstag gegenüber der Tageszeitung L’Humanité.

Es ist kein Zufall, dass Macron und sein Innenminister Gérald Darmanin trotz verfassungsrechtlicher Bedenken, großer Proteste und einer Ablehnung des Gesetzes durch gut die Hälfte der Franzosen die »Loi sécurité globale« durchs Parlament boxen. Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl hat Macron einen klaren Rechtskurs eingeschlagen. Er will damit den Platz der Rechtskonservativen einnehmen, um dann in die Stichwahl gegen Faschistenführerin Marine Le Pen vom Rassemblement National (RN) zu kommen. Das zersplitterte linke Lager scheint aktuell wenig Chancen auf einen Einzug in diese zweite Runde zu haben.

Und trotzdem könnte Macrons Plan am Ende nicht aufgehen. Denn immer mehr sozialdemokratische sowie linke Wähler sehen mittlerweile keinen Unterschied mehr zwischen ihm und dem RN. Genau darin besteht die Chance von Le Pen, 2022 Frankreichs nächste Präsidentin zu werden. Denn ohne die Stimmen des »progressiven Lagers« würde Macron eine Stichwahl gegen die Faschistenführerin verlieren.