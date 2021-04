Urheberrecht und »freies« Internet

imago stock&people Umsetztung von EU-Verordnung: Geplantes Urheberrecht sorgt bei Uploads noch für reichlich Stress

Mehr Freiheit – oder stärkere Regulierung: Die geplante Urheberrechtsreform sorgt weiter für Streit. Im Rechtsausschuss des Bundestags meldeten sich am Montag mehrere Sachverständige und Lobbyisten zu Wort. Sie alle forderten – mit unterschiedlicher Stoßrichtung – die Änderung von Details an dem geplanten umfangreichen Vorhaben. Deutschland muss bis Juni eine entsprechende EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt haben.

Das Urheberrecht soll stärker auf das Internet zugeschnitten sein – und dabei vor allem auf Plattformen wie Youtube (Google) oder Facebook, auf denen Nutzer urheberrechtlich geschützte Werke wie Bilder, Texte oder Videos hochladen. Bei Verstößen sollen die Plattformbetreiber in die Haftung genommen werden. Mit Lizenzmodellen sollen Urheber finanziell an der »Wertschöpfung« beteiligt werden.

Google-Managerin Sabine Frank sagte in der Anhörung, Youtube teile das Interesse von Rechteinhabern, jegliche Urheberrechtsverletzungen auf der Plattform zu unterbinden. Dafür bestehe bereits ein System zum Lizenzmanagement (Content ID). Es stehe zu befürchten, dass der vorgeschlagene Prozess eine schnelle und angemessene Ausschüttung eher erschweren würde. Sie kritisierte zudem, dass nach dem Entwurf selbst Zitate und Parodien vergütungspflichtig sein sollen. »Das ist unvereinbar mit Europa- und Verfassungsrecht und greift auf nicht akzeptable Weise in Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit ein.«

Für Ärger in der Medien-, Film- und Musikbranche hatte auch ein Passus gesorgt, mit dem das Hochladen kleiner Ausschnitte von urheberrechtlich geschützten Werken auf Internetplattformen erlaubt sein soll, die Urheber sollen dafür einen Ausgleich bekommen. Im März hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfes von einer großen Herausforderung gesprochen: »Große Upload-Plattformen wie Youtube und Facebook sind künftig für alle Inhalte verantwortlich urheberrechtlich, die sie zugänglich machen«, sagte Lambrecht. Mit Blick auf die Nutzer fügte sie zugleich hinzu, neue Pflichten der Plattformen dürften nicht dazu führen, dass auch erlaubte Inhalte blockiert werden. (dpa/jW)